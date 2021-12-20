Новий антирекорд по COVID-19 встановлений в Україні

Небачений з початку пандемії антирекорд по захворюваннях коронавірусів COVID-19 зафіксовано в Україні. За минулу добу в країні медично підтверджено тисячі двісті сімдесят одна новий випадок інфікування коронавірусів. Такі дані були озвучені сегоодня вранці міністерством охорони здоров'я.

Таким чином, в Україні вже 75 490 випадків COVID-19. При цьому одужали 41 527 осіб, з них напередодні 914, а 1788 - померли (напередодні - 24).

Статистка коронавируса по областям: Вінницька область - 2880 (32) Волинська область - 4064 (+56) Дніпропетровська область - 1474 (15) Донецька область - 926 (+23) Житомирська область - 2009 (+42) Закарпатська область - 5462 (+78) Запорізька область - 871 (20) Івано-Франківська область - 5168 (+127) Кіровоградська область - 711 (0) Київ - 8812 (+150) Київська область - 3942 (+65) Львівська область - 10223 (+156) Луганська область - 135 (+5) Миколаївська область - 658 (10) Одеська область - 3638 (+93) Полтавська область - 472 (+6) Рівненська область - 6442 (+87) Сумська область - 570 (10) Тернопільська область - 3149 (+28) Харківська область - 4239 (+146) Херсонська область - 236 (+6) Хмельницька область - 1232 (32) Чернівецька область - 6298 (+69) Черкаська область - 959 (+4) Чернігівська область - 920 (11)

Попередній антирекорд був 30 липня, тоді зафіксували 1197 нових випадків. На цей раз на 74 заражених більше.

Нагадаємо, що в світі за добу COVID-19 заразилися чверть мільйона. Загальна кількість смертей від коронавируса в світі перевищило 700 тисяч. За останню добу померли понад шість тисяч осіб.

Також ВООЗ заявила, що число зараженої COVID-19 молоді збільшилася втричі. Молоді люди все рідше дотримуються рекомендацій з приводу носіння масок і дотримання соціальної дистанції, вважають у ВООЗ.