Новий антирекорд по COVID-19 встановлений в Україні

Небачений з початку пандемії антирекорд по захворюваннях коронавірусів COVID-19 зафіксовано в Україні. За минулу добу в країні медично підтверджено тисячі двісті сімдесят одна новий випадок інфікування коронавірусів. Такі дані були озвучені сегоодня вранці міністерством охорони здоров'я.
Таким чином, в Україні вже 75 490 випадків COVID-19. При цьому одужали 41 527 осіб, з них напередодні 914, а 1788 - померли (напередодні - 24).
Попередній антирекорд був 30 липня, тоді зафіксували 1197 нових випадків. На цей раз на 74 заражених більше.
Нагадаємо, що в світі за добу COVID-19 заразилися чверть мільйона. Загальна кількість смертей від коронавируса в світі перевищило 700 тисяч. За останню добу померли понад шість тисяч осіб.
Також ВООЗ заявила, що число зараженої COVID-19 молоді збільшилася втричі. Молоді люди все рідше дотримуються рекомендацій з приводу носіння масок і дотримання соціальної дистанції, вважають у ВООЗ.
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