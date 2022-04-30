Новий алгоритм взаємодії органів державної влади для подолання поширення пандемії

19:10 29 липня Київ, Україна

Розвиток пандемії (COVID-19) визначив перед суспільством нові завдання, зокрема, виникла необхідність створення алгоритму взаємодії органів державної влади щодо вирішення вказаних проблемних питань, шляхом розробки спільного нормативно-правового акту.

На виконання доручень Кабінету Міністрів України створено міжвідомчу групу, забезпечено подобовий моніторинг здійснених операцій з медичними відходами, у тому числі шляхом проведення спільних позапланових перевірок із співробітниками ДЕІ.

Вжито заходів з перевірки дотримання вимог чинного законодавства щодо поводження з медичними відходами.

Так, на 13 об’єктах Київської області виявлено порушення у частині поводження з медичними відходами, за результатами перевірок підготовлено матеріали для закриття об’єктів у судовому порядку, для 8 підприємств анульовано ліцензії на здійснення діяльності.

В цілому заходи із позапланового контролю здійснюються у 65 підприємствах на території України. Своєчасний контроль за дотриманням встановлених вимог із сортування, переміщення та утилізації медичних відходів забезпечує належне виконання природоохоронного законодавства.