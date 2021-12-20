Нові технології вакцин від коронавірусу викликають недовіру у громадян Німеччини

08:59 23 листопад Київ, Україна

Кампанія вакцинації від коронавірусу в Німеччині пробуксовує, багато в чому це пов'язано з тим, що люди не наважуються вакцинуватися через те, що допущені в ЄС вакцини ґрунтуються на нових технологіях.





Багато невакцинованих у Німеччині скептично ставляться саме до нових технологій, які лежать в основі допущених на території ЄС вакцин проти коронавірусу, побоюючись довгострокових наслідків, які можуть виявитися пізніше.



За даними опитування німецького інституту дослідження громадської думки Forsa, проведеного наприкінці жовтня серед невакцинованих у Німеччині, 74 відсотки опитаних висловили сумнів у тому, що допущені в країні вакцини були достатньо досліджені. 62 відсотки опитаних побоюються, що вакцинація цими препаратами може призвести до побічних ефектів або небажаних тривалих наслідків. Однак у разі допуску до використання так званої "мертвої" вакцини 56 відсотків опитаних зазначили, що готові щепитися. У Німеччині 21,6 відсотка населення – або у перерахунку 15 мільйонів осіб віком від 18 років – не зробили щеплення від коронавірусу. Частка тих, хто пройшов повну імунізацію у ФРН, становить 67,8 відсотка.



Допуск до використання на території Євросоюзу вакцини від американської фірми Novavax міг би стати проривом у кампанії з вакцинації в ЄС, зазначає німецьке видання ntv.de. Адже ця вакцина ґрунтується на вже традиційній методиці, яка використовується для виробництва інших вакцин, скажімо, проти грипу, поліомієліту, гепатиту чи правця. Вакцини такого типу іноді називають "мертвими", оскільки містять інактивовані віруси або компоненти таких вірусів.Багато невакцинованих у Німеччині скептично ставляться саме до нових технологій, які лежать в основі допущених на території ЄС вакцин проти коронавірусу, побоюючись довгострокових наслідків, які можуть виявитися пізніше.За даними опитування німецького інституту дослідження громадської думки Forsa, проведеного наприкінці жовтня серед невакцинованих у Німеччині, 74 відсотки опитаних висловили сумнів у тому, що допущені в країні вакцини були достатньо досліджені. 62 відсотки опитаних побоюються, що вакцинація цими препаратами може призвести до побічних ефектів або небажаних тривалих наслідків. Однак у разі допуску до використання так званої "мертвої" вакцини 56 відсотків опитаних зазначили, що готові щепитися. У Німеччині 21,6 відсотка населення – або у перерахунку 15 мільйонів осіб віком від 18 років – не зробили щеплення від коронавірусу. Частка тих, хто пройшов повну імунізацію у ФРН, становить 67,8 відсотка.

Як працює вакцина від Novavax?

Вакцина від американського концерну Novavax під назвою Nuvaxovid або NVX-CoV2373 має ту ж мету, що й інші вакцини: навчити імунну систему розпізнавати вірус Sars-CoV-2 та протидіяти йому. NVX-CoV2373 має білкову основу та містить наночастинку характерного спайкового білка. Він виробляється клітинами молі у біореакторах. Вироблений у такий спосіб спайковий білок вводиться в організм людини у складі вакцини. Людська імунна система після щеплення виробляє антитіла проти цього білка і стає таким чином краще підготовленою до зустрічі зі збудником Sars-CoV-2. При цьому реакція відбувається набагато швидше, оскільки організм після введення даної вакцини – на відміну від інших вакцин – не повинен спершу виробляти ці спайкові білки. Novavax, як і більшість вакцин, також слід вводити двічі.

На початку серпня Єврокомісія схвалила контракт на закупівлю до 100 мільйонів доз вакцини компанії Novavax у поточному та наступному році з можливістю отримання 100 мільйонів додаткових доз протягом наступних років після дозволу препарату з боку EMA. Німецьке Міністерство охорони здоров'я вже запланувало використання цієї вакцини наступного року.



Україна також планувала закупити вакцину компанії Novavax. У травні поточного року тодішній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомляв, що влітку Київ очікує на постачання 10 мільйонів законтрактованих доз препарату Інститутом сироватки Індії. Втім, у серпні новий голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що контракт із постачальником розірвали, бо Інститут не виконав своїх зобов'язань.