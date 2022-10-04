Нові мутації коронавірусу набагато небезпечніші за вихідну

11:30 09 березня Київ, Україна

На брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, чим відрізняються нові штами коронавірусу.

"Низка європейських країн вже призупинила ослаблення карантинних обмежень внаслідок проникнення на континент нових більш небезпечних штамів COVID-19 , зокрема, британського і африканського штамів, що мутували Ці штами вірусу відрізняються коротким інкубаційним періодом - 1-3 дні, в три рази більшою заразністю, зменшенням частки безсимптомної (течії - ред.) або легких форм захворювання і, на жаль, високою смертністю. Крім органів дихання, вірус почав вражати нирки, печінку, центральну нервову систему. У світі також істотно зросла частка повторних захворювань, яка коливається від 4 до 18% від загальної кількості нових захворювань", - розповів Степанов.

Також серед особливостей нових штамів, за словами міністра, зазначено те, що у від 52% до 67% пацієнтів фіксується виражений постковідний синдром, який триває від трьох до шести місяців.

"Цей штам був зафіксований на території України, згідно з дослідженнями, які були проведені Інститутом ім. Громашевського. Тому ми, звичайно, з великим занепокоєнням ставимося до цієї інформації. Підкреслюю, це безпосередньо впливає на здоров'я людей і тяжкість перебігу коронавірусної хвороби", - сказав Степанов.

Він додав, що держава попередніми заходами, які на цей момент введені в дію, контролює поширення захворюваності.



Втім, за словами міністра, громадяни не повинні забувати про індивідуальні засоби захисту та відповідні правила поведінки.

"Ще раз нагадую, що захистити себе та інших від інфікування допоможуть прості і корисні звички: мити руки з милом не менше 20 секунд кожен раз, а якщо такої можливості немає, то користуватися засобами для дезінфекції рук; дотримання дистанції з людьми більш ніж 1,5 метра; уникайте скупчень людей і закритих приміщень з поганою вентиляцією, якщо такої можливості немає - надіньте маску, яка прикриває рот і ніс, притиснувши спеціальним дротиком до перенісся; ніколи і ніде не торкайтеся до очей, носа і рота на вулиці, в транспорті або магазині. Дотримуйтесь кашльового етикету", - сказав Степанов.

Він нагадав, що Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області були віднесені до червоного рівня епіднебезпеки, і в цей час там діють більш жорсткі карантинні обмеження.