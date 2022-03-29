Нове карантинне зонування. Список "червоних" обласних центрів

14:26 06 листопада Київ, Україна

Кабмін України затвердив нові карантинні зони в країні, оновлення набуде чинності з 9 листопада. Червона зона поповнилася 12 обласними центрами, в жовтій і зеленій зонах не залишилося жодного.



Повний список "червоних" обласних центрів: