Нова Зеландія: вибори відкладені через коронавируса

10:11 17 серпень Київ, Україна

У Новій Зеландії влада ухвалила рішення про необхідність перенести загальні парламентські вибори. Це пов'язано з небезпекою поширення в країні вірусу COVID-19.

Про прийняте рішення оголосила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн в понеділок 17 серпня.

За словами глави уряду, рішення, прийняте після обговорення з іншими політиками, пов'язане з відновленням на території держави поширенням коронавируса.

Через спалах викликаний коронавірусів захворювання Ардерн раніше відклала щонайменше до 17 серпня розпуск парламенту перед виборами. Тепер загальні парламентські вибори переносяться з 19 вересня на 17 жовтня 2020 року.

Ситуація з коронавірусів

Влада Нової Зеландії зареєстрували в минулі вихідні 29 нових випадків зараження коронавірусів. Згідно з даними, оприлюдненими в понеділок міністерством охорони здоров'я, загальна кількість інфікованих досягла 1 631. Зареєстровані 78 осіб з активною формою захворювання. За інформацією медиків, 58 заражених отримали інфекцію всередині країни, ще 20 випадків - ввізні. П'ятеро пацієнтів з коронавирусной інфекцією госпіталізовано, 86 осіб поміщені в карантин до підтвердження діагнозу.

З 28 лютого, коли в країні був зареєстрований перший випадок інфікування, від викликаних коронавірусів ускладнень померли 22 людини, одужали 1 532 хворих.

11 серпня вперше за 102 дня в Новій Зеландії були виявлені чотири нові випадки інфікування, в числі хворих виявилися члени однієї сім'ї з Окленда. Зараження було кваліфіковано як передача вірусу всередині країни і стало причиною введення санітарно-епідеміологічних обмежень. З 12 серпня громадянам Нової Зеландії наказано дотримуватися соціальну дистанцію, виключити фізичні контакти з сторонніми, а число учасників масових заходів обмежена сотнею.

В Окленді діють більш суворі обмеження. Жителям міста наказано залишатися вдома, дотримуватися соціальну дистанцію і по можливості використовувати захисні маски на вулиці і в громадських місцях. Підприємства, установи та відомства закриті, навчальні заклади переведені на дистанційну роботу. Публічні заходи скасовані або обмежені 10 учасниками. В'їзди і виїзди з міста заблоковані поліцією.