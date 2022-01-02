Новий спалах захворюваності коронавірусів в Україні

Епідемія коронавируса в Україні набирає все більшого поширення. На сьогодні в країні вже 100 643 особи заражених вірусом. При цьому, половина з них знаходяться в активній фазі, тобто можуть заражати оточуючих.

Тільки за минулу добу, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, захворіли 2106 осіб. Таке велике число інфікованих коронавірусів громадян спостерігається другу добу.

При цьому одужали вже 51 078 чоловік (напередодні - 637), а померли - 2184 українця (напередодні - 23).

Статистика коронавируса по регіонах: Вінницька обл - 3478 (+73) Волинська обл - 4989 (60) Дніпропетровська обл - 1894 (+21) Донецька обл - 1183 (27) Житомирська обл - 2695 (+98) Закарпатська обл - 6771 (+109) Запорізька обл - 1234 (+21) Івано-Франківська обл - 7462 (+172) Кіровоградська обл - 751 (+2) Київ - 11328 (+156) Київська обл - 4805 (+78) Львівська обл - 12793 (+162) Луганська обл - 213 (+9) Миколаївська обл - 912 (19) Одеська обл - 5578 (+170) Полтавська обл - 614 (+20) Рівненська обл - 8238 (+147) Сумська обл - 1124 (+46) Тернопільська обл - 4301 (+185) Харківська обл - 7033 (+184) Херсонська обл - 329 (8) Хмельницька обл - 1828 (60) Чернівецька обл - 8505 (+208) Черкаська обл - 1219 (19) Чернігівська обл - 1366 (+52)

Нагадаємо, що ВООЗ не вважає за потрібне жорсткий карантин для Європи. В організації впевнені, що можна управляти ситуацією з вірусом і підтримувати в дії економіку.

У світі вже більше 22,8 млн випадків коронавируса