Нова хвиля COVID завдає удар по системі охорони здоров'я Афганістану, що руйнується

14:16 09 лютий Київ, Україна





У єдиній у Кабулі лікарні для лікування COVID-19 персонал може обігрівати будівлю лише вночі через брак палива, навіть коли зимові температури вдень опускаються нижче за нуль. Хворих укутують теплими ковдрами. Директор лікарні доктор Мохаммед Гул Лівал сказав, що їм потрібно все, від кисню до медикаментів.



В установі під назвою Афганська японська лікарня для лікування хворих з коронавірусом виділено лише 100 ліжок. Відділення COVID-19 майже завжди заповнене, оскільки вірус вирує. До кінця січня до лікарні щодня надходили один або два нових пацієнти з коронавірусом. За словами Лівала, за останні два тижні щодня надходило від 10 до 12 нових пацієнтів. Лише п'ять лікарень в Афганістані все ще пропонують лікування від COVID-19 , а ще 33 лікарні були змушені закритися за останні місяці через відсутність лікарів, ліків та навіть тепла. Усе це відбувається на тлі різкого зростання кількості зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус в економічно спустошеній країні.У єдиній у Кабулі лікарні для лікування COVID-19 персонал може обігрівати будівлю лише вночі через брак палива, навіть коли зимові температури вдень опускаються нижче за нуль. Хворих укутують теплими ковдрами. Директор лікарні доктор Мохаммед Гул Лівал сказав, що їм потрібно все, від кисню до медикаментів.В установі під назвою Афганська японська лікарня для лікування хворих з коронавірусом виділено лише 100 ліжок. Відділення COVID-19 майже завжди заповнене, оскільки вірус вирує. До кінця січня до лікарні щодня надходили один або два нових пацієнти з коронавірусом. За словами Лівала, за останні два тижні щодня надходило від 10 до 12 нових пацієнтів.

«Ситуація погіршується з кожним днем. Відколи шість місяців тому до влади прийшли таліби, співробітники лікарень отримували зарплату лише за один місяць, у грудні», — сказав Лівал.

Система охорони здоров'я Афганістану, яка існувала два десятиліття майже повністю завдяки міжнародним донорам, була зруйнована з того часу, як Талібан повернувся до влади.



Економіка Афганістану зазнала краху після того, як активи за кордоном на суму майже 10 мільярдів доларів були заморожені, а фінансову допомогу уряду було припинено.



Крах системи охорони здоров'я лише посилив гуманітарну кризу в країні.



Варіант Омікрон сильно вдарив по Афганістану. Країна все ще чекає на набори для тестування саме цього варіанту. Вони повинні були прибути до кінця минулого місяця, сказав офіційний представник Міністерства охорони здоров'я доктор Джавід Хажир. Всесвітня організація охорони здоров'я наразі заявляє, що Афганістан отримає комплекти до кінця лютого.



Організація повідомляє, що в період з 30 січня по 5 лютого в державних лабораторіях Афганістану було протестовано 8496 зразків, з яких майже половина дала позитивний результат на COVID-19. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ці цифри означають 47,4% позитивних результатів.



Станом на вівторок ВООЗ зафіксувала 7 442 випадки смерті та близько 167 000 випадків інфікування з початку пандемії.



Хажир сказав, що маючи на складі 3,2 мільйона доз вакцини, адміністрація розпочала кампанію через мечеті, священнослужителів та мобільні вакцинні клініки, щоб вакцинувати більше людей. В цей час хоча б 27% з 38 мільйонів жителів Афганістану були вакциновані, більшість з них однодозною вакциною Джонсон.



За словами Лівала, практично неможливо змусити афганців дотримуватися хоча б мінімальних правил безпеки, таких як носіння масок та соціальне дистанціювання. За його словами, для багатьох, які щосили намагаються прогодувати свої сім'ї, COVID-19 займає останнє місце в списку страхів. Міністерство охорони здоров'я провело кампанії з підвищення поінформованості щодо цінності масок та соціального дистанціювання, але більшість людей не слухають.



Начальник відділення, доктор Наімулла, сказав, що йому потрібно більше апаратів ШВЛ і, що ще більш терміново, йому потрібні лікарі, навчені роботи з апаратами ШВЛ. Він перевантажений роботою, йому рідко платять, але почувається зобов'язаним обслуговувати своїх пацієнтів.



Більшість із 200 співробітників лікарні регулярно виходять на роботу, незважаючи на місяці без зарплати.