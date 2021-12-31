Нова фаза пандемії COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я у вівторок, 18 серпня, забила тривогу з приводу того, що нова хвиля коронавируса вражає людей у віці 20-ти, 30-ти і 40 років. Причому найчастіше вони навіть не здогадуються, що заражені.
Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Західному Тихоокеанському регіоні Такеші Касаї.
Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Західному Тихоокеанському регіоні Такеші Касаї.
За словами Такеші Касаї, країни можуть ефективно зменшити руйнівні наслідки для життя та економіки, поєднуючи раннє виявлення і реагування для боротьби з інфекціями. За словами Касаї, незважаючи на наявність мутацій, ВООЗ все ще вважала вірус "відносно стабільним".
Насторожує і той факт, що сплески COVID-19 спостерігаються в країнах, які вже тривалий час успішно контролювали вірус, включаючи В'єтнам. А в Малайзії і на Філіппінах виявили новий штам коронавируса, який вже спостерігали в Європі та США.
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