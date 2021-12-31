Нова фаза пандемії COVID-19

18:43 18 серпень Київ, Україна





Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Західному Тихоокеанському регіоні Такеші Касаї. Всесвітня організація охорони здоров'я у вівторок, 18 серпня, забила тривогу з приводу того, що нова хвиля коронавируса вражає людей у віці 20-ти, 30-ти і 40 років. Причому найчастіше вони навіть не здогадуються, що заражені.Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Західному Тихоокеанському регіоні Такеші Касаї.

"Епідемія змінюється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення COVID-19 . Багато хто навіть не підозрюють, що інфіковані. Це збільшує ризик распростанение на найбільш незахищених. Те, що ми спостерігаємо, - це не просто відродження хвороби. Це сигнал про те, що ми вступили в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ", - сказав він.

За словами Такеші Касаї, країни можуть ефективно зменшити руйнівні наслідки для життя та економіки, поєднуючи раннє виявлення і реагування для боротьби з інфекціями. За словами Касаї, незважаючи на наявність мутацій, ВООЗ все ще вважала вірус "відносно стабільним".



Насторожує і той факт, що сплески COVID-19 спостерігаються в країнах, які вже тривалий час успішно контролювали вірус, включаючи В'єтнам. А в Малайзії і на Філіппінах виявили новий штам коронавируса, який вже спостерігали в Європі та США.



