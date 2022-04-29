Нівельовані потенційні можливості зловживань у медичній сфері

19:00 29 липня Київ, Україна

Виникнення та поширення пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) суттєво вплинуло на сферу охорони здоров’я та соціально-економічну ситуацію в цілому.

Прийняті протягом 2020 року нормативно-правові акти визначили порядок використання бюджетних коштів, спрощений порядок проведення закупівель та перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для подолання наслідків пандемії.

Своєчасне реагування керівництвом держави та вжиті заходи запобігли поширенню пандемії, зменшено фактори ризику з дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні та формування точок соціальної та політичної напруги. Таким чином, на початкових етапах поширення пандемії коронавірусної хвороби знівельовано потенційні можливості до зловживань у вказаній сфері та отримання посадовцями неправомірної вигоди в ході проведення закупівель за державні кошти, зокрема, виключено факти:

- закупівлі товарів, робіт і послуг, що не входять до переліку, затвердженого ПКМУ № 225(послуги із ремонту приміщень, постачання палива, закупівля меблів та інші);

- маніпулювання висновками про доцільність закупівлі лікарських засобів на користь окремих суб’єктів фармацевтичного ринку, що призводить до придбання лікарських засобів за завищеними у порівнянні з ринковими цінами;

- закупівлі лікарських засобів з критично-граничним терміном споживання, прострочених та некомплектних поставок;

- внесення в якісно-технічні параметри тендерної документації показників під конкретний лікарський засіб (медичний препарат), чим свідомо надаються переваги певним структурам та необґрунтованого визнання їх переможцями;

- закупівлі препаратів у посередників при наявності можливостей їхнього придбання безпосередньо у виробників.