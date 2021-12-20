«Нігерійський» штам COVID-19 збільшує ймовірність повторного зараження

17:10 05 квітень Київ, Україна

Причиною повторного зараження коронавірусом може бути мутація збудника або особливості імунітету пацієнта.

Про це повідомила головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград.



За її словами, повторне зараження можливе через мутації збудника, наприклад, після появи британського і південноафриканського (який ще називають нігерійським) штамів коронавірусу.

«Особливо висока здатність до повторних заражень - більше 30% - виявлена у нігерійського штаму. На території більшості африканських держав це зараз домінуючий штам», - сказала Виноград.

Вона підкреслила, що для південноафриканського штаму зафіксовано повторні випадки протягом місяця після перенесеного захворювання.

Ще одним фактором, який може сприяти повторному захворюванню, Виноград назвала особливості імунної системи пацієнта. Вона зазначила, що є низка досліджень, які вказують на недоліки неспецифічної ланки імунного захисту, наявність дефіциту інтерферонів, з якими зв'язуються повторні випадки інфікування коронавірусом.

У той самий час медик зазначила, що на сьогодні немає чіткої відповіді на питання про тривале зберігання коронавірусу в організмі пацієнта з подальшим провокуванням повторного захворювання.

«На питання, чи є це довготривалим зберіганням збудника з його реактивацією, досі відповіді немає, хоча окремі дослідження свідчать про те, що при певних станах можливе довготривале зберігання збудника без клінічної маніфестації», - сказала вона.

Виноград повідомила, що найменший проміжок між зафіксованими першим захворюванням і повторним становив 19 днів.



За її словами, розглядалися два варіанти пояснення зафіксованих випадків повторного захворювання COVID-19: дійсно повторне зараження або приховане існування в організмі вірусу після перенесеного захворювання. Для розрізнення цих варіантів був прийнятий регламент, згідно з яким необхідно провести секвенування збудника в першому і другому випадку.



Представниця МОЗ зазначила, що багатьом державам не вдалося виконати вимоги цього регламенту і, відповідно, підтвердити повторні випадки, в тому числі і через недостатність ресурсів на початку пандемії. «З понад 100 тисяч випадків, про які пишуть різні джерела інформації, лише поодинокі виставлені як повторні за цими дуже високими критеріями», - сказала епідеміолог.