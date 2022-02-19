Нідерланди та Швейцарія скасовують коронавірусні обмеження

07:50 17 лютий Київ, Україна

Нідерланди з 25 лютого скасовують COVID-обмеження. Кінотеатри, ресторани, бари та інші заклади зможуть працювати у нормальному режимі вперше за два роки.

Майже у всіх громадських місцях не потрібно буде носити маски та дотримуватися соцдистанції, але ці вимоги залишаться актуальними для транспорту та аеропортів.

Зараз у країні щоденно фіксують кілька тисяч випадків COVID-19, переважно варіантом «Омікрон». У той самий час близько 86% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновано.

Також з 17 лютого буде скасовано коронавірусні обмеження у Швейцарії. У громадських місцях не вимагатимуть COVID-сертифікати, але у лікарнях та транспорті потрібно буде носити маски щонайменше до кінця березня 2022-го.

Понад 70% населення Швейцарії щеплювалося принаймні однією дозою вакцини.