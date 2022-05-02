Незначне уповільнення приросту COVID в Україні не додає оптимізму

09:16 31 липня Київ, Україна

Тривожна ситуація з ростом захворюваності і швидким поширенням вірусу Дельта в країнах Європи змушує українців готуватися до чергової COVID-хвилі. І хоча конкретного спалаху захворюваності поки немає, показник добового приросту COVID-захворюваності наближається до тисячі.

За минулу добу в Україні зафіксовано 916 нових випадків коронавірусу проти 962 днем раніше, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в суботу, 31 липня.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 486 осіб, летальних випадків - 15, одужали - 510 осіб;

За добу протестовано: методом ПЛР - 20659 осіб, методом ІФА - 7895 осіб, експрес-тестами - 13992 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли -2252785 осіб;

одужали - 2186863 особи;

летальних випадків - 52 945;

проведення ПЛР-тестів - 11381585.

Дані про кількість хворих, які померли і видужали по регіонах:

Напередодні головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що дія карантину, яка закінчується в кінці літа, буде продовжена. Влада готується до зростання захворюваності.