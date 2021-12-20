Невакциновані німці не зможуть відвідувати магазини та кафе

19:33 02 грудень Київ, Україна

Намагаючись подолати 4-у хвилю пандемії, влада Німеччини домовилася про обмеження, що стосуються переважно тих, хто не був вакцинований і не перехворів на коронавірус.

Через зростання кількості заражених коронавірусом глави федерального та земельного уряду Німеччини домовилися запровадити по всій країні обмеження для нещеплених жителів. Зокрема, в магазини, які не продають товари першої необхідності, впускатимуть тільки щеплених та перехворілих на COVID-19. Заборонено невакцинованим громадянам також вхід до кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів та інших закладів дозвілля. Про це заявила в четвер, 2 грудня, виконавиця обов'язків канцлера ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel).



Подібні правила вже зараз діють у деяких землях, проте тепер вони впроваджуються на всій території ФРН.



У школах запроваджується загальна вимога носити захисні маски. У районах, де семиденний показник зараженості перевищує 350 на 100 тисяч населення, будуть закриті клуби та дискотеки, а у приватних зустрічах чи святах можуть брати участь не більше 50 осіб у закритих приміщеннях та 200 – на відкритому повітрі.



Якщо на приватних зустрічах присутні невакциновані та не перехворілі на COVID-19 особи, то в них можуть брати участь, крім господарів приміщення, не більше двох осіб з іншого домогосподарства (діти 14 років і молодші не рахуються).



Також з метою стримування пандемії коронавірусу буде суттєво обмежена кількість учасників спортивних, культурних та інших масштабних заходів, що проводяться на міжрегіональному рівні. При їхньому проведенні в закритому приміщенні може бути заповнено не більше 30-50 відсотків місць, а кількість глядачів не повинна перевищувати 5000 осіб. На вуличних заходах кількість відвідувачів обмежена 15 тисячами.



Крім того, цього року, як і минулого року, забороняється продавати та запалювати новорічні феєрверки, а також проводити вечірки на Новий рік.



Враховуючи чергову хвилю поширення COVID-19, Меркель висловилася за обов'язкову вакцинацію. За її словами, суттєві "прогалини у вакцинації" в Німеччині означають, що щеплені громадяни, як і раніше, обмежені у своїх можливостях, а система охорони здоров'я часто перевантажена.

"З огляду на ситуацію, що склалася, я вважаю за необхідне ввести обов'язкову вакцинацію", - зазначила Меркель.

Цю думку підтримали інші учасники наради, однак рішення про запровадження в країні обов'язкової вакцинації від COVID-19 має ухвалювати Бундестаг ФРН.