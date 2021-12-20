Неспецифічний імунітет проти коронавируса

На питання, чому новим коронавірусів Covid-19 заражаються не всі, відповів Євген Комаровський. На його думку, уразливість людини до інфекцій обумовлена станом його місцевого імунітету, саме тому дуже часто новим коронавірусів Covid-19 заражаються не всі, хто з ним стикається. Наприклад, в одній сім'ї може захворіти одна людина, а решта родичі не інфікуються.
До слова, антитіла можуть міститися в слизу, в крові. Лікарі ж їх досліджують за допомогою тестів.
За словами медика, слизові оболонки завжди повинні бути вологими, тому що це вбиває вірус, якщо ж вони сухі, то це - фактично осередок для розмноження інфекції. "Тому потрібно багато пити, дихати чистим прохолодним повітрям, стежити за його вологістю. Тому що будь-який опалення, кондиціонування висушують повітря. Норма вологості 40-60%", - резюмував Комаровський.
Нагадаємо, за минулу добу в Києві виявили ще 56 хворих Covid-19. Всього в столиці підтверджено 6238 випадків коронавируса, від якого померли 124 пацієнта.
Станом на 13 липня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 1398 летальних, а перемогли хворобу 26 503 пацієнта.
Нагадаємо, за минулу добу в Києві виявили ще 56 хворих Covid-19. Всього в столиці підтверджено 6238 випадків коронавируса, від якого померли 124 пацієнта.
Станом на 13 липня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 1398 летальних, а перемогли хворобу 26 503 пацієнта.
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