Неспецифічний імунітет проти коронавируса

15:19 13 липень Київ, Україна

На питання, чому новим коронавірусів Covid-19 заражаються не всі, відповів Євген Комаровський. На його думку, уразливість людини до інфекцій обумовлена станом його місцевого імунітету, саме тому дуже часто новим коронавірусів Covid-19 заражаються не всі, хто з ним стикається. Наприклад, в одній сім'ї може захворіти одна людина, а решта родичі не інфікуються.

"Є поняття неспецифічного імунітету. Тобто - це захисні ворота навколо нашого організму, так званий місцевий імунітет. Вірус потрапляє на захисні оболонки, і там працюють певні захисні сили. Там виробляється слиз, яка включає в себе лізоцим, інтерферон, певні речовини, які вбивають ці віруси прямо на місці, не даючи їм проникнути всередину організму ", - розповів лікар.

За його словами, місцевого імунітету людині вистачає, щоб нейтралізувати більшість інфекцій. "Коли ж місцевий неспецифічний імунітет не спрацював, тоді починає діяти специфічний імунітет, так звані антитіла. Починають вироблятися секреторні тіла, антитіла в слизу. Антитіла - не універсальні. Проти коронавируса - свої, проти грипу - свої, проти бактерій - свої ", - пояснив Комаровський.

До слова, антитіла можуть міститися в слизу, в крові. Лікарі ж їх досліджують за допомогою тестів.

"Наприклад, до дитини на слизові оболонки коронавірус потрапив, і він його" задавив "без вироблення специфічних антитіл, просто своїм місцевим імунітетом. Тому у нього нічого не знайдуть або коли неспецифічний імунітет не спрацював, але дитині вистачило секреторних антитіл (тих, що в крові не знадобилося) - ось у нього виявлять антитіла, хоча симптомів так і не було ", - зазначив Комаровський, додавши, що кількість вірусу, яке потрапить в організм і стан місцевого імунітету визначають ймовірність зараження коронавірусів.

За словами медика, слизові оболонки завжди повинні бути вологими, тому що це вбиває вірус, якщо ж вони сухі, то це - фактично осередок для розмноження інфекції. "Тому потрібно багато пити, дихати чистим прохолодним повітрям, стежити за його вологістю. Тому що будь-який опалення, кондиціонування висушують повітря. Норма вологості 40-60%", - резюмував Комаровський.



Нагадаємо, за минулу добу в Києві виявили ще 56 хворих Covid-19. Всього в столиці підтверджено 6238 випадків коронавируса, від якого померли 124 пацієнта.



Станом на 13 липня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 1398 летальних, а перемогли хворобу 26 503 пацієнта.