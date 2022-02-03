Нещеплених медиків, комунальників та посадових осіб почали усувати від роботи

14:14 31 січень Київ, Україна

Від роботи без збереження заробітної плати стали усувати нещеплених працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств, установ та організацій.



Про це повідомили у МОЗ.



31 січня набув чинності наказ від 30 листопада 2021 року, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу.



Усунення загрожує тим, хто не зробив принаймні одне щеплення. Обов'язковій вакцинації не підлягають лише працівники, які мають абсолютні протипоказання. Минулого року восени МОЗ затвердило відповідну форму довідки.



Усувати від роботи працівників деяких професій в Україні почали з листопада минулого року. Першими це зачепило працівників освіти, а потім до них приєдналися працівники соцслужб, реабілітаційних центрів, стратегічних підприємств та інших організацій. В цей час відомо про не менше два випадки, коли усунення оскаржили в суді вчителі.



Уряд не вважає обов'язкову вакцинацію працівників деяких сфер порушенням прав людини, оскільки ця вимога вже міститься у чинному законодавстві, зокрема, у статті 12 закону про захист від інфекційних хвороб. Не вважають порушенням прав людини обов'язкове щеплення і в ЄСПЛ.



Нагадаємо, що в Україні вже понад 15,3 мільйона людей отримали хоча б одну дозу вакцини, а щеплених двома дозами нарахували понад 14,6 мільйона. Додаткову дозу отримали 16,6 тисячі осіб, а бустерну – 339 тисяч.