Несподівані наслідки вибуху в Лівані: зафіксовано рекорд по коронавірус

22:19 07 серпень Київ, Україна

Після вибуху в порту, кількість випадків захворювання коронавирусной інфекцією значно збільшилася. Влада припускає, що хворих в країні може стати ще більше.

Щонайменше 279 нових випадків зараження коронавірусів зафіксовано в Лівані за минулу добу, загальне число інфікованих досягло 5 951.

Це максимальний добовий приріст числа інфікованих з моменту початку пандемії в країні. Загальна кількість видужали пацієнтів склала 2 042, померли за весь час пандемії 70 осіб.

Фірас Абіад, директор лікарні при Університеті імені Рафіка Харірі, зазначив, що в найближчі 10-15 днів в Лівані може зрости число нових випадків зараження коронавірусів зважаючи переповненості лікарень і центрів здачі крові після вибуху в Бейруті. Колективний імунітет до захворювання, що викликається коронавірусів нового типу, за його словами, в Лівані ослабне в порівнянні з ситуацією, яка була до катастрофи. Це, в свою чергу, матиме середньо- і довгострокові наслідки для держави.

Нагадаємо! 4 серпня в столиці Лівану прогримів сильний вибух в порту міста. Станом на 7 серпня число загиблих досягло 149 (це тільки ті, про яких відомо), а поранення різного ступеня тяжкості отримали більше п'яти тисяч жителів. Більше 300 тисяч людей залишилося без даху над головою. Місцева влада оголосила Бейрут районом стихійного лиха і ввели двотижневе надзвичайний стан. Збиток від вибуху зараз оцінюється в 15 мільярдів доларів.

Причиною вибуху стали 2 700 тонн нітрату амонію - аміачної селітри, яка зберігалася на складі в порту шість років. Її в 2014 році експропріювали з судна Rhosus, яким володів росіянин Ігор Гречушкін з Хабаровська.

У справі про вибух вже затримані два десятка чиновників - під домашній арешт потрапила вся адміністрація порту. Під слідство потрапили як діючі, так і колишні співробітники морської гавані, які відповідали за зберігання та охорону небезпечних матеріалів на території порту.