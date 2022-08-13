Несподівані відкриття про COVID і його наслідки

У крові донорів 2015-2018 років виявлено імунітет до коронавірус
У понеділок, 18 травня, в журналі Cell було опубліковано сенсаційну заяву вчених з каліфорнійського Інституту імунології в Ла-Хойя. Ними було виявлено імунітет до коронавірус в зразках крові не хворіли донорів, яку вони здавали в 2015-2018 роках.
Відзначається, що приблизно в половині - 40-60% - зразків крові допандемічного забору Т-клітини імунітету починали атакувати антигени коронавируса. Вчені висунули припущення, що це може відбуватися при реалізації так званого перехресного імунітету: люди, у яких взяли цю кров, раніше могли перехворіти якимось іншим коронавірусів, і тому у них вже були антитіла, здатні детектувати родинні віруси.
Потім, після аналізу проб крові на антитіла до HcoV-OC43 і HcoV-NL63 ( "нешкідливі" для людини коронавіруси, які викликають сезонну застуду, - ред.), Гіпотезу підтвердили.
Також виявилося, що Т-хелпери (один з двох типів Т-клітин) реагують не тільки на S-білок шипів вірусу - основну мету більшості вакцин, а й на деякі інші його білкові структури, а на Т-кілери, які атакують ці шипи , припадає менше половини імунної відповіді.
Нагадаємо, що раніше вчені з'ясували, скільки коронавірус тримається в повітрі. Заражених коронавірусів попросили вимовляти фрази, в процесі чого спеціальний прилад контролював мікрокраплі з рота.
Також були названі ускладнення від COVID, які можуть залишитися на все життя. Коронавірусних інфекція дає ускладнення в серцево-судинній системі, а також вражає нервову систему.
Фахівці стверджують, що частина людей, які перехворіли на коронавірусів, матимуть довгострокові проблеми зі здоров'ям.
Про це, зокрема, заявив і Джозеф Бреннан, кардіолог з Медичної школи Єльського університету.
Передбачається, що перехворіли вірусом матимуть проблеми пов'язані з пошкодженням легенів, серця, нервової системи та інтелекту.
Так, серйозним ускладненням можуть бути наслідки після утворення рубців в легенях. Рубцева тканина знижує здатність легенів поглинати повітря і перетворювати його в кисень. У людини виникає постійне відчуття дискомфорту і сухий кашель. Як стверджує Алі Гулям Разанов Заїд, фахівець з медичного факультету Університету Південної Каліфорнії, ці зміни в легеневій тканині можуть мати необоротний характер.
Також багато госпіталізовані пацієнти з COVID-19 страждають від утворення тромбів, що призводить до тромбоемболії легеневої артерії, інсульту, серцевих нападів і інших серйозних ускладнень тривалого характеру. Закупорка судин у мозку також може викликати інсульт, і хоча інсульти частіше трапляються у літніх людей, сьогодні також повідомляється про інсультах навіть серед молодих пацієнтів.
Ще, на думку лікарів, коронавірус може вражати серцевий м'яз, викликаючи її запалення. Так як серце містить велику кількість білка ACE2, який, на думку вчених, є точкою проникнення коронавируса в клітини організму. За даними звітів, новий коронавірус може викликати гострий міокардит і серцеву недостатність.
У пацієнтів з яскраво вираженими симптомами COVID-19 також зафіксували серйозне пошкодження нирок. Коли хвороба протікає у важкій формі, порушується згортання крові, що може призводити до появи невеликих згустків і закупорці кровоносних судин. Порушення роботи кровоносних судин може також торкнутися нирки. Крім того, є наукові докази того, що вірус може вражати нирки безпосередньо. Якщо у хворих коронавірусів виявлено пневмонію і потрібне підключення до апарату ШВЛ, вірус чинить серйозний вплив на нирки, так як пневмонія стає причиною утворення великої кількості води навколо легких. У цьому випадку лікарі виписують пацієнтові сечогінні засоби, які допомагають виводити рідину з організму, в зв'язку з чим нирки працюють активніше, ніж зазвичай.
Тим часом порушення роботи судин через появу згустків ще більше погіршують стан нирок.
Коронавірус також впливає на центральну нервову систему, що може мати довгострокові наслідки для здоров'я. В одному китайському дослідженні говориться, що більше третини з 214 госпіталізованих мали неврологічні симптоми, включаючи запаморочення, головний біль, порушення свідомості, проблеми із зором і втрату смаку та нюху. Тривалими ускладнення після зараження коронавірусів можуть бути порушення уваги, концентрації і пам'яті, а також ураження периферичної нервової системи.
Ще фахівці приписують до наслідків коронавируса чоловіче безпліддя. У листі Міжнародного журналу урології вчений Алі Раба пояснив, що яєчка містять велику кількість рецепторів ACE2, в зв'язку з чим існує теоретична ймовірність їх пошкодження і подальшого безпліддя після зараження коронавірусів. Згідно з дослідженням, у 81 чоловіки, який захворів коронавірусів, були виявлені проблеми з рівнем чоловічих гормонів, що може вказувати на зниження фертильності.
Також фахівці відзначили тимчасову втрату О-бон
У понеділок, 18 травня, в журналі Cell було опубліковано сенсаційну заяву вчених з каліфорнійського Інституту імунології в Ла-Хойя. Ними було виявлено імунітет до коронавірус в зразках крові не хворіли донорів, яку вони здавали в 2015-2018 роках.
Відзначається, що приблизно в половині - 40-60% - зразків крові допандемічного забору Т-клітини імунітету починали атакувати антигени коронавируса. Вчені висунули припущення, що це може відбуватися при реалізації так званого перехресного імунітету: люди, у яких взяли цю кров, раніше могли перехворіти якимось іншим коронавірусів, і тому у них вже були антитіла, здатні детектувати родинні віруси.
Потім, після аналізу проб крові на антитіла до HcoV-OC43 і HcoV-NL63 ( "нешкідливі" для людини коронавіруси, які викликають сезонну застуду, - ред.), Гіпотезу підтвердили.
Також виявилося, що Т-хелпери (один з двох типів Т-клітин) реагують не тільки на S-білок шипів вірусу - основну мету більшості вакцин, а й на деякі інші його білкові структури, а на Т-кілери, які атакують ці шипи , припадає менше половини імунної відповіді.
Нагадаємо, що раніше вчені з'ясували, скільки коронавірус тримається в повітрі. Заражених коронавірусів попросили вимовляти фрази, в процесі чого спеціальний прилад контролював мікрокраплі з рота.
Також були названі ускладнення від COVID, які можуть залишитися на все життя. Коронавірусних інфекція дає ускладнення в серцево-судинній системі, а також вражає нервову систему.
Фахівці стверджують, що частина людей, які перехворіли на коронавірусів, матимуть довгострокові проблеми зі здоров'ям.
Про це, зокрема, заявив і Джозеф Бреннан, кардіолог з Медичної школи Єльського університету.
Передбачається, що перехворіли вірусом матимуть проблеми пов'язані з пошкодженням легенів, серця, нервової системи та інтелекту.
Так, серйозним ускладненням можуть бути наслідки після утворення рубців в легенях. Рубцева тканина знижує здатність легенів поглинати повітря і перетворювати його в кисень. У людини виникає постійне відчуття дискомфорту і сухий кашель. Як стверджує Алі Гулям Разанов Заїд, фахівець з медичного факультету Університету Південної Каліфорнії, ці зміни в легеневій тканині можуть мати необоротний характер.
Також багато госпіталізовані пацієнти з COVID-19 страждають від утворення тромбів, що призводить до тромбоемболії легеневої артерії, інсульту, серцевих нападів і інших серйозних ускладнень тривалого характеру. Закупорка судин у мозку також може викликати інсульт, і хоча інсульти частіше трапляються у літніх людей, сьогодні також повідомляється про інсультах навіть серед молодих пацієнтів.
Ще, на думку лікарів, коронавірус може вражати серцевий м'яз, викликаючи її запалення. Так як серце містить велику кількість білка ACE2, який, на думку вчених, є точкою проникнення коронавируса в клітини організму. За даними звітів, новий коронавірус може викликати гострий міокардит і серцеву недостатність.
У пацієнтів з яскраво вираженими симптомами COVID-19 також зафіксували серйозне пошкодження нирок. Коли хвороба протікає у важкій формі, порушується згортання крові, що може призводити до появи невеликих згустків і закупорці кровоносних судин. Порушення роботи кровоносних судин може також торкнутися нирки. Крім того, є наукові докази того, що вірус може вражати нирки безпосередньо. Якщо у хворих коронавірусів виявлено пневмонію і потрібне підключення до апарату ШВЛ, вірус чинить серйозний вплив на нирки, так як пневмонія стає причиною утворення великої кількості води навколо легких. У цьому випадку лікарі виписують пацієнтові сечогінні засоби, які допомагають виводити рідину з організму, в зв'язку з чим нирки працюють активніше, ніж зазвичай.
Тим часом порушення роботи судин через появу згустків ще більше погіршують стан нирок.
Коронавірус також впливає на центральну нервову систему, що може мати довгострокові наслідки для здоров'я. В одному китайському дослідженні говориться, що більше третини з 214 госпіталізованих мали неврологічні симптоми, включаючи запаморочення, головний біль, порушення свідомості, проблеми із зором і втрату смаку та нюху. Тривалими ускладнення після зараження коронавірусів можуть бути порушення уваги, концентрації і пам'яті, а також ураження периферичної нервової системи.
Ще фахівці приписують до наслідків коронавируса чоловіче безпліддя. У листі Міжнародного журналу урології вчений Алі Раба пояснив, що яєчка містять велику кількість рецепторів ACE2, в зв'язку з чим існує теоретична ймовірність їх пошкодження і подальшого безпліддя після зараження коронавірусів. Згідно з дослідженням, у 81 чоловіки, який захворів коронавірусів, були виявлені проблеми з рівнем чоловічих гормонів, що може вказувати на зниження фертильності.
Також фахівці відзначили тимчасову втрату О-бон
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