Несподівано! У уразливості до Коронавіруси винні неандертальці

Вчені заявили, що в людській уразливості до Коронавіруси винні гени древніх людей. Два місця в геномі іспанців та італійців мають підвищений ризик і одне з таких місць - неандерталський сегмент в 3-й хромосомі людини.

Як показує нове дослідження, ділянка ДНК, який піддається впливу COVID-19, знаходиться в організмі людини з давніх часів, зокрема - переданий від неандертальців 60 тисяч років тому.

Фрагмент генома, який виявили вчені, охоплює шість генів в третій хромосомі людини. Це частина генома поширена в Бангладеш, де 63% населення мають принаймні одну копію. Також майже третина жителів Південної Азії успадкували цей сегмент. В інших місцях він зустрічається рідше - тільки у 8% європейців і 4% жителів Східної Азії, в Африці він майже відсутній.

Дослідники відзначають, що ці факти пояснюють, чому коронавірус більш небезпечний для деяких груп людей, зокрема, чому люди похилого віку піддаються більшому ризику, а чоловіки заражаються частіше жінок. Також це пояснює зв'язок COVID-19 і соціальної нерівності. У США хвороби більш схильні до темношкірі люди.

У ДНК жителів Італії та Іспанії, які важче за всіх хворіють коронавірусів, були виявлені два місця в геномі, які пов'язані з великим ризиком. Один з них розташований в 9-й хромосомі, яка відповідає за групу крові, а другий - неандерталський сегмент в 3 хромосомі людини. У тих пацієнтів, які мають дві копії варіанту, в три рази частіше розвивається важка форма хвороби.

Більш того, близько 60 тисяч років тому предки сучасних людей вийшли з Африки і охопили Європу, Азію і Австралію. Вони схрещували свої гени з неандертальцями і їх ДНК увійшла в генофонд, який дійшов до наших днів. Більшість генів неандертальців дуже шкідливі для сучасних людей.

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