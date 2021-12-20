Названо країну з найнижчим рівнем вакцинації

16:42 10 грудень Київ, Україна

Станом на початок грудня найнижчий рівень вакцинації проти коронавірусу з країн Євросоюзу зафіксовано у Болгарії. Нині у цій балканській країні повністю щеплені лише 26,4% дорослого населення.

Про це повідомляє видання Euronews.



Заступник міністра охорони здоров'я Болгарії Александр Златанов вважає, що проблеми з вакцинацією виникли в країні через логістичні проблеми, а також політичну нестабільність, оскільки Болгарія проходить треті парламентські вибори лише за вісім місяців. Але, за його словами, ситуація поступово покращується.



«Рівень вакцинації зараз утричі вищий, ніж у серпні. Ми очікуємо, що з цього моменту до кінця грудня цей показник збільшиться у чотири-п'ять разів», – зазначив Златанов.



У Болгарії досить поширені антивакцинаторські настрої. Майже щотижня протестувальники збираються на вулицях столиці країни, щоб протестувати проти вакцинації.



Сприяє цьому і те, що до парламенту Болгарії щойно увійшла ультраправа партія, представники якої відрізняються радикальною антивакцинаторською риторикою.



Нагадаємо, на 9 грудня в Україні повністю вакцинувалося 29,65% населення.