Названий новий симптом коронавірусу

07:13 19 жовтня Київ, Україна

Дослідження показали, що зміни слуху можуть свідчити про наявність коронавірусної інфекції COVID-19



Як з'ясували фахівці Університетського коледжу Лондона і Королівського національного комітету, частина пацієнтів, у яких виявили коронавірус, до цього скаржилися на тиннитус - дзвін або шум у вухах. Також були зареєстровані випадки, коли у пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 у важкій формі, цей симптом надалі переростав в повну втрату слуху.



За словами дослідників, незважаючи на те, що до теперішнього часу вже є досить багато робіт, присвячених коронавірусу і пов'язаним з ним симптомам, про порушення слуху поки відомо досить мало. У зв'язку з цим вони закликали лікарів звертати більше уваги на подібні прояви інфекції.



Водночас вчені відзначили, що тиннитус може бути ознакою й інших захворювань. У разі, якщо людина заражена саме коронавірусом, швидше за все, порушення слуху у неї будуть супроводжуватися й іншими, більш поширеними симптомами, вважають фахівці.