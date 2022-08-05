Насколько опасны люди со скрытым Коронавирусом

18:52 17 травня Київ, Україна

Як відомо майже 25% інфікованих коронавірусів НЕ імєєют ніяких симптомів і несуть небезпеку для оточуючих

"Це важливо, тому що тепер у нас є люди, які можуть не мати ніяких симптомів, а при цьому сприяти поширенню хвороби", - сказав він.



Чиновник додав, що крім цього, інфіковані можуть передавати вірус за дві доби до появи симптомів.



"Це допомагає пояснити, чому цей вірус наскільки швидко поширюється по всій країні: тому що у нас передача від людей взагалі без симптомів, і є люди, які поширюють хвороби за 48 годин до того, як у них з'являться симптоми", - сказав Редфилд.



Як зазначається, недавні дослідження, проведені в інших країнах, також показують, що можлива безсимптомна передача COVID-19. Наприклад, дослідження, опубліковане 1 квітня в, показало, що в Сінгапурі з більш 150 випадків коронавірус, не пов'язаних з поїздками, 6,4%, схоже, пов'язані з безсимптомною передачею. В іншому дослідженні, опублікованому 19 березня в журналі Emerging Infectious Diseases, вчені вивчили дані про COVID-19 в Китаї за межами провінції Хубей і виявили, що в 12,6% випадках було безсимптомне передачі.



З огляду на дані про безсимптомному поширенні, CDC переглядає свої рекомендації по використанню масок для обличчя і того, чи мають люди носити їх, якщо у них немає симптомів. Поки що там рекомендують маски для обличчя тільки медичним працівникам і людям, які хворіють на COVID-19.



Тим не менш, є побоювання, рекомендація носити маски всім людям може зменшити кількість масок для працівників охорони здоров'я, які мають гостру потребу в них.



"Те, що трохи стримувало [ширшу рекомендацію], полягає небажанні забрати запас масок у працівників охорони здоров'я, які їх потребують", - говорить доктор Ентоні Фаучи, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань. "Але коли ми в ситуації, коли у нас досить масок, я вважаю, що виникне дуже серйозне міркування з приводу ... розширення цієї рекомендації. Поки такого рішення немає, але я думаю, що ми близькі до цього", - додав він.



Нагадаємо, спалах вірусу почалася з ринку морепродуктів і тварин в китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені та інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн.



Всесвітня організація охорони здоров'я дала офіційну назву коронавирусной хвороби з Китаю - COVID-19. У самому Китаї його раніше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), що означає - пневмонія, яка викликається новим типом коронавируса. Перша вакцина від цього типу коронавируса з'явиться не раніше, ніж через півтора року.



Схоже, джерелом спалаху коронавируса є якась тварина. У той же час відомо, що вірус може передаватися і від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Є підозри, що хвороба може передаватися навіть у інкубаційний період, коли її носій не підозрює, що інфікований.



В Україні 3 березня заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження COVID-19. Зараження виявили у чоловіка, який повернувся з Італії. Увечері 12 березня в Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусів. Інфікування були зафіксовані в Чернівецькій і Житомирській областях. Жінка з Житомирщини померла від інфекції, ставши першою жертвою COVID-19 в Україні. У Чернівецькій області 16 березня лабораторно підтвердилися ще два випадки зараження новим коронавірусів і ця цифра продовжила зростання. У той же час перший хворий з Чернівців успішно вилікувався і був виписаний з лікарні.