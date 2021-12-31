Наскільки небезпечний новий штам COVID-19

18:24 18 серпень Київ, Україна

У Південно-Східній Азії зіткнулися з новим штамом мутованого коронавируса. Його назвали D614G, деякі вчені припускають, що новий штам коронавируса може бути більш заразним, однак підкреслюють: доказів цього поки немає



У Малайзії виявили кластер з 45 хворих. Спалах почалася від людини, який повернувся з Індії і порушив карантин. Відзначається, що його тест на COVID-19 після повернення в країну був негативним. За порушення протиепідемічних правил його засудили до п'яти місяців в'язниці і штрафу.



Штам був виявлений у багатьох інших країнах і став переважним в Європі і США, при цьому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що немає ніяких доказів того, що цей штам призводить до більш важкого захворювання.



Глава відділу епідеміології Університету Гонконгу Бенджамін Коулінг каже, що зараз D614G виявляють частіше, що може вказувати на якесь його конкурентну перевагу перед іншими штамами. Однак він підкреслює: доказів більшої заразність нового штаму поки немає.