НАН: в Україні масово почали хворіти на коронавірус діти до 9 років

12:25 21 квітень Київ, Україна

Несподіване зростання інфікування коронавірусом серед дитячого населення України у віці молодше 9 років послужило зростанню дитячої госпіталізації.



Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 20 квітня - 4 травня 2021 року Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 20 квітня - 4 травня 2021 року НАНУ

"Досить несподівано в останній тиждень кількість госпіталізованих хворих у віці до 9 років включно виявилася принаймні вдвічі вищою, ніж кількість госпіталізованих хворих у віці від 10 до 19 років включно", - зазначають вчені.

Згідно з даними НАН, на позаминулому тижні (5-11 квітня) в Україні рівень госпіталізації дітей у віці до 9 років був 6,2 на 100 тис. населення, а минулого тижня (12-18 квітня) цей показник виріс до 6,5. При цьому госпіталізація пацієнтів у віці від 10 до 19 років впала з 3,4 на 100 тис. населення до 2,6.