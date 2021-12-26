НАН: в Україні масово почали хворіти на коронавірус діти до 9 років

Несподіване зростання інфікування коронавірусом серед дитячого населення України у віці молодше 9 років послужило зростанню дитячої госпіталізації.
Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 20 квітня - 4 травня 2021 року НАНУ.
Згідно з даними НАН, на позаминулому тижні (5-11 квітня) в Україні рівень госпіталізації дітей у віці до 9 років був 6,2 на 100 тис. населення, а минулого тижня (12-18 квітня) цей показник виріс до 6,5. При цьому госпіталізація пацієнтів у віці від 10 до 19 років впала з 3,4 на 100 тис. населення до 2,6.
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