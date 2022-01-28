НАН України прогнозує до 52 тисяч добових випадків COVID-19 на початку лютого

Нацаакадемія наук України прогнозує на початок лютого пікові показники захворювання COVID-19, які становитимуть до 52000 випадків на добу.
За їхніми словами, кількість нових випадків «приблизно подвоюється» щотижня. А з огляду на досвід інших країн, пікові значення захворювань на добу слід очікувати за 1-3 тижні.
Середні значення заражень коронавірусом з 26 січня по 1 лютого становитимуть 29 878 осіб (від 25 012 до 34 266), а вже з 2 по 8 лютого – 39 241 хворих на добу (від 20 596 до 52 651).
Незважаючи на те, що заповнення лікарень зросло до 31%, рівень смертності продовжує незначне зниження. У НАН відзначають, що летальність, що спостерігається, знижується через зменшення частки хворих літніх людей.
За їхніми словами, кількість нових випадків «приблизно подвоюється» щотижня. А з огляду на досвід інших країн, пікові значення захворювань на добу слід очікувати за 1-3 тижні.
Середні значення заражень коронавірусом з 26 січня по 1 лютого становитимуть 29 878 осіб (від 25 012 до 34 266), а вже з 2 по 8 лютого – 39 241 хворих на добу (від 20 596 до 52 651).
Незважаючи на те, що заповнення лікарень зросло до 31%, рівень смертності продовжує незначне зниження. У НАН відзначають, що летальність, що спостерігається, знижується через зменшення частки хворих літніх людей.
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