НАН: осінній спалах COVID-19, в поєднанні з індійським штамом, стане вдвічі небезпечнішим

13:52 17 травень Київ, Україна

Розглядаючи ковід з точки зору сезонного вірусу, восени очікуємо черговий спалах пандемії, однак в поєднанні з індійським штам, цей спалах стане вдвічі небезпечнішим.

Про це розповів професор, вірусолог, академік НАН Володимир Широбоков.

"Не дуже згоден з прогнозом МОЗ щодо четвертої хвилі в Україні. Але якщо завезуть новий індійський штам - можливий ще певний підйом. Коронавірус - сезонне захворювання. Влітку має бути ослаблення, а восени знову буде спалах", - зазначив Широбоков.

За його даними, індійський штам ковіду має подвійну мутацію і здатний викликати більш важкі форми захворювання.