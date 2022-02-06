НАН: осінній спалах COVID-19, в поєднанні з індійським штамом, стане вдвічі небезпечнішим
13:52 17 травень Київ, Україна
Розглядаючи ковід з точки зору сезонного вірусу, восени очікуємо черговий спалах пандемії, однак в поєднанні
з індійським штам, цей спалах стане вдвічі небезпечнішим.
Про це розповів професор, вірусолог, академік НАН Володимир Широбоков.
"Не дуже згоден з прогнозом МОЗ щодо четвертої хвилі в Україні. Але якщо завезуть новий індійський штам - можливий ще певний підйом. Коронавірус - сезонне захворювання. Влітку має бути ослаблення, а восени знову буде спалах", - зазначив Широбоков.
За його даними, індійський штам ковіду має подвійну мутацію і здатний викликати більш важкі форми захворювання.
"Цей штам дійсно небезпечний, викликає більш важкі форми захворювання. Вражає не тільки літніх людей, а й людей середнього віку. Вірус набуває темпи мутаційної активності і це далеко не останній варіант, який нас чекає", - резюмував вірусолог.
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