Наявність захворювання на грип в шість разів збільшить ризик смерті від коронавірусу

08:21 18 жовтня Київ, Україна

Після проведених досліджень вчені з університету Ліверпуля дійшли до висновку, що після перенесеного захворювання на грип, інфікований COVID-19 має в шість разів більший ризик смертельного результату. Свої висновки за підсумками дослідження вчені опублікували на bioRxiv.

Фахівці провели експеримент на мишах, заразивши одну групу коронавірусом, а другу послідовно на грип та коронавірус.

В результаті у коінфікованих мишей перебіг захворювання був більш важким, ніж у гризунів з першої групи.

"Навіть за умови, що зараженим грипом мишам вводився коронавірус зі зменшеною реплікацією, у них спостерігалася посилена запальна реакція. Це основна причина важкої форми COVID-19 у людей", - зазначив один з авторів дослідження Джеймс Стюарт.

Крім того, у другій групі мишей смертність від захворювання в шість разів перевищувала аналогічний показник у першій групі.

За словами вчених, одночасна циркуляція в організмі декількох патогенів призводить до їхньої конкуренції, яка своєю чергою посилює негативний вплив на організм.

Раніше повідомлялося, що МОЗ замовив тести відразу на кілька хвороб. Так, ПЛР-тести будуть визначати наявність п'яти хвороб: коронавірусу та декількох видів грипу.

Нагадаємо, вчені розробили вакцину-спрей від COVID і грипу. Новий препарат, за розрахунками вчених, повинен забезпечити захист одночасно від двох патогенів.