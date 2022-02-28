Знайдено універсальне антитіло, яке нейтралізує різні коронавіруси

14:42 31 травень Київ, Україна

Знайдені вченими універсальні антитіла до коронавірусу можуть стати відправною точкою для створення вакцин більш широкої дії.





Американські вчені виявили перехресно-реактивне антитіло до



Відзначається, що універсальне антитіло було виявлено при дослідженні зразків крові, зібраних до пандемії, які порівнювалися із зразками SARS-CoV-2.



Антитіло також нейтралізувало SARS-CoV-1 - коронавірус, що викликає атипову пневмонію, спалах якої спостерігався на початку 2000-х років. Про це йдеться в повідомленні на сайті Інституту Скріппса.Американські вчені виявили перехресно-реактивне антитіло до COVID-19 і інших коронавірусних інфекцій, які викликають звичайну застуду.Відзначається, що універсальне антитіло було виявлено при дослідженні зразків крові, зібраних до пандемії, які порівнювалися із зразками SARS-CoV-2.Антитіло також нейтралізувало SARS-CoV-1 - коронавірус, що викликає атипову пневмонію, спалах якої спостерігався на початку 2000-х років.

"Наша ідентифікація крос-реактивного антитіла проти SARS-CoV-2 і більш поширених коронавірусів є перспективною розробкою на шляху до вакцини або терапії широкої дії", - заявив один з авторів дослідження, імунолог Денніс Бертон.

Вчені вважають, що антитіло виробляється В-лімфоцитами, які "запам'ятали" застудний коронавірус і активізуються при інфікуванні SARS-CoV-2.

"В-клітини пам'яті - важлива частина імунної системи. Вони "пам'ятають" початкові загрози захворювання і можуть циркулювати в кровотоку протягом десятиліть, готові повернутися до дій, якщо загроза виникне знову", - йдеться в дослідженні.

Встановлено, що антитіло зв'язується, головним чином, зі стійкою частиною спайкового білка коронавірусу, яка не сильно змінюється від штаму до штаму.