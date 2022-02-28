Знайдено універсальне антитіло, яке нейтралізує різні коронавіруси

Знайдені вченими універсальні антитіла до коронавірусу можуть стати відправною точкою для створення вакцин більш широкої дії.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Інституту Скріппса.
Американські вчені виявили перехресно-реактивне антитіло до COVID-19 і інших коронавірусних інфекцій, які викликають звичайну застуду.
Відзначається, що універсальне антитіло було виявлено при дослідженні зразків крові, зібраних до пандемії, які порівнювалися із зразками SARS-CoV-2.
Антитіло також нейтралізувало SARS-CoV-1 - коронавірус, що викликає атипову пневмонію, спалах якої спостерігався на початку 2000-х років.
Американські вчені виявили перехресно-реактивне антитіло до COVID-19 і інших коронавірусних інфекцій, які викликають звичайну застуду.
Відзначається, що універсальне антитіло було виявлено при дослідженні зразків крові, зібраних до пандемії, які порівнювалися із зразками SARS-CoV-2.
Антитіло також нейтралізувало SARS-CoV-1 - коронавірус, що викликає атипову пневмонію, спалах якої спостерігався на початку 2000-х років.
Вчені вважають, що антитіло виробляється В-лімфоцитами, які "запам'ятали" застудний коронавірус і активізуються при інфікуванні SARS-CoV-2.
Встановлено, що антитіло зв'язується, головним чином, зі стійкою частиною спайкового білка коронавірусу, яка не сильно змінюється від штаму до штаму.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі