Наглядовий орган ЄС оцінює вакцину Pfizer для дітей віком від 12 до 15 років

Вчора, 8 лютого, наглядовий орган ЄС з лікарських засобів заявив, що почав оцінювати вакцину проти коронавірусу Pfizer/BionTech для дітей віком від 12 до 15 років.
Європейське агентство з лікарських засобів минулого тижня заявило, що незабаром ухвалить рішення щодо аналогічної заявки на вакцинацію під назвою Comirnaty підліткам у віці 16 і 17 років у рамках блоку з 27 країн.
" EMA приступило до оцінки заявки на використання бустерної дози Comirnaty у підлітків у віці від 12 до 15 років", - повідомило амстердамське агентство.
«Також триває застосування серед підлітків старшого віку, від 16 до 17 років», — йдеться у заяві.
У жовтні минулого року EMA схвалило бустерні щеплення Comirnaty для всіх людей віком 18 років та старше. Незабаром після цього було ухвалено аналогічне рішення підтримати Spikevax компанії Moderna.
Минулого тижня голова відділу стратегії вакцин EMA Марко Кавалері заявив, що малоймовірно, що до Великодня буде ухвалено рішення про схвалення двох вакцин, вироблених французькими фірмами Valneva та Sanofi Pasteur, обидві з яких зараз переглядаються.
Але він додав, що вакцинація, зокрема, повторні щеплення, «залишилася найкращою формою захисту від серйозних захворювань, спричинених коронавірусом та його штамами».
Європейське агентство з лікарських засобів минулого тижня заявило, що незабаром ухвалить рішення щодо аналогічної заявки на вакцинацію під назвою Comirnaty підліткам у віці 16 і 17 років у рамках блоку з 27 країн.
" EMA приступило до оцінки заявки на використання бустерної дози Comirnaty у підлітків у віці від 12 до 15 років", - повідомило амстердамське агентство.
«Також триває застосування серед підлітків старшого віку, від 16 до 17 років», — йдеться у заяві.
У жовтні минулого року EMA схвалило бустерні щеплення Comirnaty для всіх людей віком 18 років та старше. Незабаром після цього було ухвалено аналогічне рішення підтримати Spikevax компанії Moderna.
Минулого тижня голова відділу стратегії вакцин EMA Марко Кавалері заявив, що малоймовірно, що до Великодня буде ухвалено рішення про схвалення двох вакцин, вироблених французькими фірмами Valneva та Sanofi Pasteur, обидві з яких зараз переглядаються.
Але він додав, що вакцинація, зокрема, повторні щеплення, «залишилася найкращою формою захисту від серйозних захворювань, спричинених коронавірусом та його штамами».
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