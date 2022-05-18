На вихідних в Україні знову знизилася захворюваність коронавірусом

09:30 15 серпня Київ, Україна

З незрозумілих причин захворюваність населення на коронавірус завжди різко знижується у вихідні дні. За даними, опублікованими на сайті Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні зафіксували всього 695 нових випадків захворювання коронавірусом, з них 50 випадків серед дітей і п'ять серед медиків. Також за суботу 17 хворих померли, а 238 одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 265 912 осіб, 53 255 хворих померли, одужали 2 196 827 осіб.

За добу зробили 30 798 тестувань. Всього проведено 11 667 597 ПЛР-тестувань.

Напередодні в Україні було зафіксовано 1353 випадки коронавірусу.