На ранок понеділка в Україні зафіксовано 7 893 нових випадки ковід-інфікування

Вже традиційно після вихідних днів в Україні спостерігається незначне скорочення добового приросту ковід-інфікованих.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 22 березня.
За його даними, за останню добу в Україні підтвердили 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За його даними, за останню добу в Україні підтвердили 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка становила 1 554 256 осіб, 30 098 - померли від COVID-19, одужали - 1 260 842 особи.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Вінницька область - 513
Волинська область - 186
Дніпропетровська область - 455
Донецька область - 210
Житомирська область - 580
Закарпатська область - 289
Запорізька область - 189
Івано-Франківська область - 241
Київ - 349
Київська область - 557
Кіровоградська область - 4
Луганська область - 17
Львівська область - 937
Миколаївська область - 301
Одеська область - 745
Полтавська область - 130
Рівненська область - 125
Сумська область - 289
Тернопільська область - 276
Харківська область - 456
Херсонська область - 86
Хмельницька область - 198
Черкаська область - 247
Чернівецька область - 384
Чернігівська область - 129
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка становила 1 554 256 осіб, 30 098 - померли від COVID-19, одужали - 1 260 842 особи.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Вінницька область - 513
Волинська область - 186
Дніпропетровська область - 455
Донецька область - 210
Житомирська область - 580
Закарпатська область - 289
Запорізька область - 189
Івано-Франківська область - 241
Київ - 349
Київська область - 557
Кіровоградська область - 4
Луганська область - 17
Львівська область - 937
Миколаївська область - 301
Одеська область - 745
Полтавська область - 130
Рівненська область - 125
Сумська область - 289
Тернопільська область - 276
Харківська область - 456
Херсонська область - 86
Хмельницька область - 198
Черкаська область - 247
Чернівецька область - 384
Чернігівська область - 129
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