На ранок понеділка в Україні зафіксовано 7 893 нових випадки ковід-інфікування

09:14 22 березень Київ, Україна

Вже традиційно після вихідних днів в Україні спостерігається незначне скорочення добового приросту ковід-інфікованих.





За його даними, за останню добу в Україні підтвердили 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 22 березня.За його даними, за останню добу в Україні підтвердили 7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

"Зокрема, захворіли 413 дітей і 161 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 026 осіб; летальних випадків - 157; видужали - 2 993 особи", - написав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.



Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка становила 1 554 256 осіб, 30 098 - померли від COVID-19, одужали - 1 260 842 особи.



Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:



Вінницька область - 513

Волинська область - 186

Дніпропетровська область - 455

Донецька область - 210

Житомирська область - 580

Закарпатська область - 289

Запорізька область - 189

Івано-Франківська область - 241

Київ - 349

Київська область - 557

Кіровоградська область - 4

Луганська область - 17

Львівська область - 937

Миколаївська область - 301

Одеська область - 745

Полтавська область - 130

Рівненська область - 125

Сумська область - 289

Тернопільська область - 276

Харківська область - 456

Херсонська область - 86

Хмельницька область - 198

Черкаська область - 247

Чернівецька область - 384

Чернігівська область - 129