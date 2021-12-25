На ранок 20 квітня МОЗ зафіксував 8 940 нових випадків коронавірусу

09:22 20 квітень Київ, Україна

В Україні активно продовжують хворіти діти, за минулу добу в країні заразилися коронавірусом 414 дітей. Всього нових випадків інфікування 8 940.





За минулу добу госпіталізовані 2 042 людини; летальних випадків 367; одужали 12 075 осіб; здійснено тестувань за добу - 77 678 (в тому числі методом ПЛР - 37 557, методом ІФА - 16 815, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 23 306).



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.



З початку пандемії захворіли 1 961 956 українців. Хворобу перемогли 1 499 752 особи. Вірус забрав життя 40 367 жителів України. Проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.



Кількість захворювань в регіонах на добу: Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов За минулу добу госпіталізовані 2 042 людини; летальних випадків 367; одужали 12 075 осіб; здійснено тестувань за добу - 77 678 (в тому числі методом ПЛР - 37 557, методом ІФА - 16 815, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 23 306).За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.З початку пандемії захворіли 1 961 956 українців. Хворобу перемогли 1 499 752 особи. Вірус забрав життя 40 367 жителів України. Проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.



Київ - 892 випадки;

Вінницька область - 211 випадків;

Волинська область - 306 випадків;

Дніпропетровська область - 596 випадків;

Донецька область - 585 випадків;

Житомирська область - 123 випадки;

Закарпатська область - 133 випадки;

Запорізька область - 488 випадків;

Івано-Франківська область - 44 випадки;

Київська область - 647 випадків;

Кіровоградська область - 129 випадків;

Луганська область - 188 випадків;

Львівська область - 477 випадків;

Миколаївська область - 296 випадків;

Одеська область - 691 випадок;

Полтавська область - 725 випадків;

Рівненська область - 416 випадків;

Сумська область - 97 випадків;

Тернопільська область - 191 випадок;

Харківська область - 804 випадки;

Херсонська область - 104 випадки;

Хмельницька область - 198 випадків;

Черкаська область - 402 випадки;

Чернівецька область - 178 випадків;

Чернігівська область - 19 випадків.