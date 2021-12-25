На ранок 20 квітня МОЗ зафіксував 8 940 нових випадків коронавірусу

В Україні активно продовжують хворіти діти, за минулу добу в країні заразилися коронавірусом 414 дітей. Всього нових випадків інфікування 8 940.
Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов.
За минулу добу госпіталізовані 2 042 людини; летальних випадків 367; одужали 12 075 осіб; здійснено тестувань за добу - 77 678 (в тому числі методом ПЛР - 37 557, методом ІФА - 16 815, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 23 306).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
З початку пандемії захворіли 1 961 956 українців. Хворобу перемогли 1 499 752 особи. Вірус забрав життя 40 367 жителів України. Проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
За минулу добу госпіталізовані 2 042 людини; летальних випадків 367; одужали 12 075 осіб; здійснено тестувань за добу - 77 678 (в тому числі методом ПЛР - 37 557, методом ІФА - 16 815, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 23 306).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
З початку пандемії захворіли 1 961 956 українців. Хворобу перемогли 1 499 752 особи. Вірус забрав життя 40 367 жителів України. Проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 892 випадки;
Вінницька область - 211 випадків;
Волинська область - 306 випадків;
Дніпропетровська область - 596 випадків;
Донецька область - 585 випадків;
Житомирська область - 123 випадки;
Закарпатська область - 133 випадки;
Запорізька область - 488 випадків;
Івано-Франківська область - 44 випадки;
Київська область - 647 випадків;
Кіровоградська область - 129 випадків;
Луганська область - 188 випадків;
Львівська область - 477 випадків;
Миколаївська область - 296 випадків;
Одеська область - 691 випадок;
Полтавська область - 725 випадків;
Рівненська область - 416 випадків;
Сумська область - 97 випадків;
Тернопільська область - 191 випадок;
Харківська область - 804 випадки;
Херсонська область - 104 випадки;
Хмельницька область - 198 випадків;
Черкаська область - 402 випадки;
Чернівецька область - 178 випадків;
Чернігівська область - 19 випадків.
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