10:09 25 серпень Київ, Україна

На ранок 25 серпня в Києві зафіксовано 130 нових випадків COVID-19 за добу.

З початку епідемії в Києві одужали 3 853 людини (27 осіб за добу), померли 172 людини (двоє за добу).

У Київській області зафіксовано 5 Пробіг: 115 випадків COVID-19 (90 нових випадків за добу).



З початку епідемії одужали 3 384 людини (63 осіб за добу), померли 84 людини.



Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.



Нагадаємо, з 17 серпня Київ посилив карантин.









