Наступного тижня Великобританія отримає вакцину від COVID

11:11 02 грудня Київ, Україна

У Великобританії схвалили вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech, таким чином країна стане першою в світі, де проведуть масову вакцинацію населення.



Про це пише ВВС.

«Сьогодні уряд прийняв рекомендацію незалежного агентства по регулюванню лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) схвалити вакцину COVID-19 Pfizer-BioNTech для використання. Вакцина буде доступна по всій Великобританії з наступного тижня», - заявили в британському Кабміні.

За словами міністра охорони здоров'я Метта Хенкока, Великобританія стала першою країною в світі, яка має клінічно затверджену вакцину для постачання населенню.



Великобританія вже замовила 40 млн доз вакцини - досить, щоб вакцинувати 20 млн осіб, по дві ін'єкції кожному. Найближчим часом має бути доступно близько 10 млн доз, а перші дози надійдуть до Британії днями.