Наступного тижня Великобританія отримає вакцину від COVID

У Великобританії схвалили вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech, таким чином країна стане першою в світі, де проведуть масову вакцинацію населення.
Про це пише ВВС.
За словами міністра охорони здоров'я Метта Хенкока, Великобританія стала першою країною в світі, яка має клінічно затверджену вакцину для постачання населенню.
Великобританія вже замовила 40 млн доз вакцини - досить, щоб вакцинувати 20 млн осіб, по дві ін'єкції кожному. Найближчим часом має бути доступно близько 10 млн доз, а перші дози надійдуть до Британії днями.
Великобританія вже замовила 40 млн доз вакцини - досить, щоб вакцинувати 20 млн осіб, по дві ін'єкції кожному. Найближчим часом має бути доступно близько 10 млн доз, а перші дози надійдуть до Британії днями.
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