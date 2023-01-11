На середину лютого може припасти чергова хвиля COVID - Ляшко

Ситуація з коронавірусом в Україні контрольована, проте не варто нехтувати хворобою, адже на середину лютого може припасти чергова хвиля захворюваності.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Як додав міністр охорони здоров'я, український показник у 2700 випадків не є достовірним, тому що багато українців не проходять діагностику, маючи симптоми захворювання, і не здають біоматеріал на дослідження. Тому щодо коронавірусу в Україні спостерігається гіподіагностика.
Нагадаємо, як зазначав інфекціоніст, голова Національної групи експертів з імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій, в Україні можлива нова хвиля Covid. За статистикою від цієї хвороби щотижня помирають 50-70 осіб - у кілька разів менше, ніж у жовтні минулого року. Але варто враховувати, що це лише верхівка айсберга, кількість жертв хвороби може бути більшою і загроза нової хвилі захворювань цілком реальна.
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