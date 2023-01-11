На середину лютого може припасти чергова хвиля COVID - Ляшко

18:49 11 січня Київ, Україна

Ситуація з коронавірусом в Україні контрольована, проте не варто нехтувати хворобою, адже на середину лютого може припасти чергова хвиля захворюваності.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

“Ситуація в країні стабільна: за минулий тиждень ми маємо 2700 випадків захворювань на коронавірус. Порівняно з попереднім тижнем показник упав на 13%. У світі ж за минулий тиждень зареєстровано понад 3 мільйони випадків, тобто Covid продовжує робити свою "брудну" справу та, на жаль, є і летальні випадки", - розповів Віктор Ляшко.

Як додав міністр охорони здоров'я, український показник у 2700 випадків не є достовірним, тому що багато українців не проходять діагностику, маючи симптоми захворювання, і не здають біоматеріал на дослідження. Тому щодо коронавірусу в Україні спостерігається гіподіагностика.

“У той самий час штам, що зараз циркулює, не призводить до заповнення закладів охорони здоров'я. Ми відстежуємо кількість госпіталізованих та виписаних, а також кількість пацієнтів, які перебувають у лікарнях на кисневій терапії. Тому на сьогодні у нас ситуація контрольована – ми маємо заповнення не більше 5% ліжок, які відведені для цієї терапії.. Все спокійно, проте другий основний пік у сезоні грипу, ГРВІ та Covid, що був у минулі роки, показує, що хвиля припадає на середину лютого. Тому ми не розслабляємось", – додав Ляшко.

Нагадаємо, як зазначав інфекціоніст, голова Національної групи експертів з імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій, в Україні можлива нова хвиля Covid. За статистикою від цієї хвороби щотижня помирають 50-70 осіб - у кілька разів менше, ніж у жовтні минулого року. Але варто враховувати, що це лише верхівка айсберга, кількість жертв хвороби може бути більшою і загроза нової хвилі захворювань цілком реальна.