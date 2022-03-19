На сьогодні в Україні повністю імунізовані від коронавірусу 360 452 особи

12:12 21 червня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я на понеділок, 21 червня, в Україні повністю імунізовані від коронавірусу 360 452 особи, при цьому в чергу на щеплення записані 718 164 людини.



Так, за минулу добу щеплено 4390 осіб. Одну дозу отримали 3715 осіб, повністю імунізовані - 2598 осіб.



Протягом доби працювали: 56 мобільних бригад, 185 пунктів щеплення, 24 центри вакцинації.



З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу - 1 726 040 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 360 452 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 086 492 щеплення.