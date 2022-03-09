На планеті понад 38 млн випадків COVID-19

Університет Джонса Хопкінса оголосив офіційні дані про ситуацію з пандемією на 14 жовтня.
В цілому в світі зареєстровано вже 38,066 млн інфікувань.
Лідерами за кількістю заражень є США (майже 7,9 млн) та Індія (майже 7,2 млн). У п'ятірку країн за цим показником входять також Бразилія (5,1 млн), Росія (1,3 млн) і Колумбія (924 тис.).
Україна - на 25-ому місці.
За час пандемії на планеті померли 1 085 396 пацієнтів з COVID-19, найбільше - в США (майже 216 тис.).
Всього в світі коронавірусну хворобу вилікували майже у 24,6 млн випадках. Найбільше таких у Індії - 6,2 млн.
В цілому в світі зареєстровано вже 38,066 млн інфікувань.
Лідерами за кількістю заражень є США (майже 7,9 млн) та Індія (майже 7,2 млн). У п'ятірку країн за цим показником входять також Бразилія (5,1 млн), Росія (1,3 млн) і Колумбія (924 тис.).
Україна - на 25-ому місці.
За час пандемії на планеті померли 1 085 396 пацієнтів з COVID-19, найбільше - в США (майже 216 тис.).
Всього в світі коронавірусну хворобу вилікували майже у 24,6 млн випадках. Найбільше таких у Індії - 6,2 млн.
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