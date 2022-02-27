На тижні в Києві стартує вакцинація педагогів

13:03 31 травень Київ, Україна

Днями в столиці стартує вакцинація педагогів, для цього в кожному районі Києва призначать навчальний заклад, в якому обладнали кабінет вакцинації.



Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"У кожному районі визначать навчальний заклад, на базі якого створять центр вакцинації. Найбільш пристосовані для цього шкільні спортивні зали. Там можна оптимально відпрацювати логістику вакцинальної сесії. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров'я налагодять процес вакцинації в центрах. У кожному центрі працюватимуть одна або дві прищепні бригади, в залежності від кількості охочих зробити щеплення", - розповів Поворозник.

Він зазначив, що вакцинувати будуть виключно працівників навчальних закладів.

"Попередньо ми провели опитування про згоду на вакцинацію. І зараз маємо певну потребу у вакцинах в районах. Всіх педагогів, які виявили бажання зробити щеплення, попередять про місце і час проведення вакцинації", - зазначив Поворозник.