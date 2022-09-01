На Маршаллових островах вперше зафіксували спалах COVID-19

10:15 09 серпня Київ, Україна

На Маршаллових островах, які вважалися раніше вільною від COVID-19 країною, вперше з початку пандемії зафіксували спалах коронавірусної інфекції.

Минулої доби медики зареєстрували шістьох інфікованих, повідомила радіостанція Radio New Zealand з посиланням на місцеве МОЗ у вівторок, 9 серпня.



Діагноз було підтверджено в одній із клінік столиці країни Маджуро. За словами секретаря відомства Джека Ніденталя, медики поки що не можуть визначити джерело інфекції. Жоден з тих, хто заразився, не виїжджав за кордон і не контактував з пацієнтами прикордонного ізолятора (кордони країни залишаються закритими для іноземців з березня 2020 року, а для громадян, що в'їжджають, передбачено обов'язковий карантин).



Уряд Маршаллових островів оголосив про екстрені заходи щодо захисту від поширення коронавірусу в країні. До 10 жовтня відклали початок навчального року у загальноосвітніх школах та вишах. Громадянам рекомендували дотримуватись санітарно-гігієнічних правил.

"Ми рекомендуємо зберігати спокій і дотримуватися всіх медичних протоколів, прийнятих для запобігання розповсюдженню COVID-19", – сказав президент країни Девід Кабуа, нагадавши про обов'язкове носіння медичних масок у громадських місцях.

Усі підприємства та урядові установи продовжать працювати у звичайному режимі, проте сполучення між віддаленими островами архіпелагу буде припинено, щоб обмежити поширення вірусу столичним регіоном країни.



Згідно з даними перепису 2021 року, на Маршаллових островах проживає близько 55 тисяч осіб, з яких понад 75% було вакциновано проти коронавірусу. До серпня 2022 року країна вважалася вільною від коронавірусу, її кордони залишалися закритими, а поодинокі випадки зараження фіксувалися лише у прикордонних ізоляторах у громадян, які прибули з-за кордону.