На КПВВ "Чонгар" вже почали видавати довідки про експрес-тестування на COVID-19

13:51 27 січень Київ, Україна





На КПВВ "Чонгар" на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом почали видавати довідки із негативним результатом експрес-тестування на Ковід.

Про це інформують правозахисники "Крим SOS".

Такі довідки можна використовувати для поїздок залізницею. Вони діятимуть протягом 72 годин.



За словами голови МінТОТ України Ірини Верещук, з 30 грудня уряд скасував обов'язкове використання додатка "Вдома" для тих, хто перетинає КПВВ на адмінкордоні з Херсонською областю.



З 1 грудня у пунктах пропуску "Чонгар" та "Каланчак" на адмінкордоні з Кримом почали робити щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer, Moderna та Coronavac.



На КПВВ "Чонгар" громадян України вакцинують працівники Червоного Хреста. Інформацію про щеплення відразу не вносять до бази. Дані передають до амбулаторії, де видають паперові сертифікати.



Правозахисники також зазначають, що на пункті Каланчак стало значно чистіше, коли сервісну зону КПВВ було передано на баланс держпідприємства.

Тим часом за минулу добу на півострові виявили 620 нових випадків хворих на ковід, повідомляють сторінки видань окупаційної влади Криму. 11 людей померли.



Нагадаємо, міжнародні організації не можуть підтвердити правдивість даних окупаційної влади півострова. Кримські правозахисники неодноразово стверджували, що Росія спеціально занижує кількість померлих від коронавірусу. Це правозахисній організації підтвердили кримські медики.