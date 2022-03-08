На яких поверхнях коронавірус "живе" найдовше

17:32 12 жовтень Київ, Україна

Вчені провели нове дослідження, згідно з яким коронавірус нового типу зберігає свою активність на нержавіючих поверхнях, склі та паперових банкнотах до 28 днів.

Результати дослідження опублікував Virology Journal.

"При кімнатній температурі на гладких поверхнях, таких як пластикові банкноти або скло екрану мобільного телефону, вірус залишався активним протягом 28 днів. Вірус грипу типу "А" в схожих умовах залишався заразним лише протягом 17 днів. Це показує, наскільки живучий SARS-CoV-2" , - розповіла Деббі Іглз з Австралійського центру по забезпеченню готовності до захворювань (ACDP).

В ході експериментів вчені поміщали зразки коронавірусу нового типу в штучний слиз і залишали їх сохнути на різних поверхнях і при різній температурі. Концентрацію вірусних частинок фахівці регулювали відповідно до того, скільки їх зазвичай знаходять в зразках мокротиння у хворих на COVID-19. Досліди проводилися в темряві, щоб виключити вплив ультрафіолету, який негативно впливає на вірусні частинки і завадив би об'єктивному дослідженню.





Зразки вірусу вчені поміщали на скло, вініл, нержавіючу сталь, бавовняну тканину, паперові та пластикові банкноти (такі використовуються в Австралії). Ці поверхні вчені вибрали, оскільки ті найчастіше зустрічаються в повсякденному житті - екран мобільних телефонів, робочі поверхні столів, одяг і так далі. Досліди проводилися при температурі 20, 30 і 40°С.

Виявилося, що при температурі 20°C, яка приблизно відповідає кімнатній, частинки вірусу залишалися життєздатними протягом 28 днів на всіх поверхнях, крім бавовняної тканини. На ній активних вірусних частинок не залишилося через два тижні після початку експерименту. Чим вища була температура досліду, тим менше часу жив вірус - наприклад, при 30°С на сталі, склі і пластикових банкнотах SARS-CoV-2 витримував всього сім днів, а на вінілі або бавовні - тільки три. При 40°C вірус не витримував на бавовні навіть доби, а на інших поверхнях жив не більше двох діб.



Вчені сподіваються, що результати їхнього дослідження можна буде використовувати для того, щоб зменшити ризик зараження людей в громадських місцях.