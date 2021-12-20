На Філіппінах карантин продовжать до 15 серпня

З метою забезпечення епідеміологічної захисту населення, на Філіппінах продовжують карантин в тринадцяти містах. Крім медичної маски жителям цієї держави доведеться носити ще і захисний екран.

400;">Президент Філіппін Родріго Дутерте продовжив загальний карантин в Манілі до 15 серпня на тлі зростання числа випадків інфікування коронавірусів в столиці. Про це в п'ятницю повідомила медіагрупа ABS-CBN.

Президент також зазначив, що місто Себу через два тижні модифікованого розширеного карантину перекладається на загальну ізоляцію. Крім Маніли і Себу, ще 11 міст Філіппін переходять на загальний карантин. Прес-секретар президента Гаррі Рок сказав, що існують певні умови для проведення загальної ізоляції, такі як посилений карантин в зонах, де виявляються нові заражені.

Рок додав, що носіння захисного екрану поверх лицьової маски тепер так само є частиною мінімального стандарту для збереження здоров'я. «У нас було суворе дотримання мінімальних стандартів здоров'я - це миття рук, носіння маски, соціальне дистанціювання і тепер навіть носіння захисного екрану», - зазначив він.

Рішення про продовження загального карантину в Манілі було прийнято після того, як днем раніше було виявлено 3 954 нових випадки інфікування коронавірусів, що є найвищим одноденним показником з 30 січня. В результаті загальне число тих, що заразилися зросла до 89 374. Разом з тим в той же день було оголошено, що число видужали збільшилася на 38 075 і досягла майже 65 064.

Дутерте заявив, що перша вакцина може надійти на Філіппіни з Китаю, висловивши надію, що ситуація в країні повернеться до норми в грудні.

«Я сподіваюся, що до грудня ми повернемося до нормального життя», - зазначив він. Під час свого п'ятого звернення до народу Дутерте сказав, що він попросив голову КНР Сі Цзіньпіна тримати Філіппіни в пріоритеті після того, як Китай розробить вакцину.