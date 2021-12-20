На Буковині зростає захворюваність COVID-19 - сотня нових випадків за добу

Як і раніше одним з осередків захворюваності на коронавірус залишається Буковина. Як повідомляє на сторінці в Facebook голова Чернівецької обласної адміністрації Сергій Осачук, вчора в області було зафіксовано 97 нових випадків інфікування коронавірусів COVID-19.

"Офіційно підтверджено ще 97 нових випадків зараження коронавірусів. Всього лабораторний центр обробив 438 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку становить 6061 особа ".

Крім того, Осачук повідомив, що 63 людини в регіоні здолали COVID-19.

"В сумі вже 4 584 жителі області подолали вірус", - уточнив глава ОДА.

Днем раніше, в Чернівецькій області було виявлено 89 випадків інфікування коронавірусів.

Раніше місцева влада Тернополя заявили, що не будуть посилювати карантинні обмеження, незважаючи на те, що державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаціях віднесла Тернопіль до червоної зони карантину.

Нагадаємо, 31 липня Кабмін розділив регіони України на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони карантину. До останньої віднесли Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області. При цьому Київ потрапив в зелену зону, тому що його показники не перевищували прийняті норми п'ять днів поспіль.

У МОЗ запевнили, що в рішенні про розподіл регіонів за зонами немає політичного підтексту.