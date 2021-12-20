На Буковині зростає захворюваність COVID-19 - сотня нових випадків за добу

Як і раніше одним з осередків захворюваності на коронавірус залишається Буковина. Як повідомляє на сторінці в Facebook голова Чернівецької обласної адміністрації Сергій Осачук, вчора в області було зафіксовано 97 нових випадків інфікування коронавірусів COVID-19.
Крім того, Осачук повідомив, що 63 людини в регіоні здолали COVID-19.
Днем раніше, в Чернівецькій області було виявлено 89 випадків інфікування коронавірусів.
Раніше місцева влада Тернополя заявили, що не будуть посилювати карантинні обмеження, незважаючи на те, що державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаціях віднесла Тернопіль до червоної зони карантину.
Нагадаємо, 31 липня Кабмін розділив регіони України на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони карантину. До останньої віднесли Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області. При цьому Київ потрапив в зелену зону, тому що його показники не перевищували прийняті норми п'ять днів поспіль.
У МОЗ запевнили, що в рішенні про розподіл регіонів за зонами немає політичного підтексту.
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