На Буковині зростає захворюваність COVID-19 - сотня нових випадків за добу

09:10 02 серпень Київ, Україна

Як і раніше одним з осередків захворюваності на коронавірус залишається Буковина. Як повідомляє на сторінці  в Facebook голова Чернівецької обласної адміністрації Сергій Осачук, вчора в області було зафіксовано 97 нових випадків інфікування коронавірусів COVID-19.

"Офіційно підтверджено ще 97 нових випадків зараження коронавірусів. Всього лабораторний центр обробив 438 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку становить 6061 особа ".

фото: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук обеспокоен эпидситуацией в области

Крім того, Осачук повідомив, що 63 людини в регіоні здолали COVID-19.

"В сумі вже 4 584 жителі області подолали вірус", - уточнив глава ОДА.

Днем раніше, в Чернівецькій області було виявлено 89 випадків інфікування коронавірусів.

Раніше місцева влада Тернополя заявили, що не будуть посилювати карантинні обмеження, незважаючи на те, що державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаціях віднесла Тернопіль до червоної зони карантину.

Нагадаємо, 31 липня Кабмін розділив регіони України на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони карантину. До останньої віднесли Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області. При цьому Київ потрапив в зелену зону, тому що його показники не перевищували прийняті норми п'ять днів поспіль.

У МОЗ запевнили, що в рішенні про розподіл регіонів за зонами немає політичного підтексту.