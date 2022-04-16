На боротьбу з коронавірусом у МВФ виділили більше ніж $100 млрд

16:14 19 листопада Київ, Україна

МВФ завжди намагалися надати максимальну допомогу в подоланні країнами різного роду складнощів. Не виключенням виявилася і пандемія коронавірусу.

Про це розповіла директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва 19 листопада на сайті фонду.



"Ми відреагували на цю кризу безпрецедентним чином, в тому числі надали 82 країн нове фінансування на суму більше як $100 млрд і полегшили обслуговування боргів для наших бідних членів. Ми прагнемо зробити ще більше для того, щоб допомогти нашим 190 країнам-учасницям подолати цю кризу і побудувати кращу економіку після пандемії", - зазначила Георгієва.



Вона знову закликала країни Групи двадцяти діяти спільними зусиллями, щоб в найкоротші терміни покласти край пандемії і відновити світову економіку.