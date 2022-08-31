На Волині спалах коронавірусу в навчальних закладах

22:52 12 жовтня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, Волинська область не входить в перелік лідерів по добовому інфікуванню коронавірусом - за минулу добу в регіоні зафіксовано 322 випадки зараження COVID-19. Однак, кількість інфікованих серед дітей регіону можна назвати спалахом вірусу.



За словами головної санітарної лікарки області Наталії Янко стало відомо, що вірус виявили в 16 навчальних закладах області, серед яких будинок дитини, медичний коледж, кілька ліцеїв, дитячих садків і шкіл.



У Луцькому районі - обласний будинок дитини, Ківерцівський медколедж, ліцей, дитсадки №3 і №19 безпосередньо в самому Луцьку.



У Камінь-Каширському районі: в школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та в ліцеї №2, що в Камені-Каширському.



У Володимир-Волинському районі: в дитсадку в Нововолинську, а також в ліцеї Нововолинська та Іваничів.