На Волині спалах коронавірусу в навчальних закладах

За даними Міністерства охорони здоров'я, Волинська область не входить в перелік лідерів по добовому інфікуванню коронавірусом - за минулу добу в регіоні зафіксовано 322 випадки зараження COVID-19. Однак, кількість інфікованих серед дітей регіону можна назвати спалахом вірусу.
За словами головної санітарної лікарки області Наталії Янко стало відомо, що вірус виявили в 16 навчальних закладах області, серед яких будинок дитини, медичний коледж, кілька ліцеїв, дитячих садків і шкіл.
У Луцькому районі - обласний будинок дитини, Ківерцівський медколедж, ліцей, дитсадки №3 і №19 безпосередньо в самому Луцьку.
У Камінь-Каширському районі: в школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та в ліцеї №2, що в Камені-Каширському.
У Володимир-Волинському районі: в дитсадку в Нововолинську, а також в ліцеї Нововолинська та Іваничів.
У Ковельському районі виявили осередки захворюваності в школі і дитячому садку Турійська, а також в обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.
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