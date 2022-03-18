На 19 червня в Україні захворіли 852 людини - на 115 осіб менше, ніж 18 числа

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я України опублікувала свіже зведення даних на 19 червня. Згідно зі звітом, нових зафіксованих випадків зараження - 852. З них 41 - медичні працівники, 23 - діти. Цей показник на 115 осіб менше, ніж в звіті за 18 червня.

За даними відомства, за останню добу з коронавірусом госпіталізували 571 людину, одужали 2736 осіб, померли 40 осіб. Також за добу протестовано:

методом ПЛР - 26463 особи;

методом ІФА - 8608 осіб;

експрес-тестами - 14559 осіб.

Найбільша добова кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована в Києві (202), а також в Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях. За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 2229044 людини, подолали хворобу 2150708 людей, зафіксовано 51 992 летальних випадки.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за добу 18 червня щеплення від коронавірусу отримала 67 101 особа, а з початку прищеплювальної кампанії - 1700711 осіб, з яких дві дози препарату ввели 355790 особам. Всього в Україні проведено 2056499 щеплень. Станом на 18 червня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 712 098 осіб.