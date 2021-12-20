МОЗ: за добу в Україні 13,7 тисячі хворих і 258 померлих від COVID-19

За інформацією, що надійшла від міністра української охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в країні було встановлено 13 738 фактів інфікування коронавірусом. До цієї кількості входять 504 хворих дитини і 216 медпрацівників.

"Також за минулу добу госпіталізовані 5 545 осіб; летальних випадків - 258; одужали - 4 657 осіб; здійснено тестувань за добу - 75 538 (в тому числі методом ПЛР - 36 311, методом ІФА - 9 030, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 30 197)", - йдеться в повідомленні міністра.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

Степанов нагадав, що з початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 1 745 709 осіб; одужали - 1 347 193 українці. Летальних випадків - 34 333. Проведено за весь час ПЛР-тестів - 8 334 111.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

Київ - 552 випадки;

Вінницька область - 397 випадків;

Волинська область - 226 випадків;

Дніпропетровська область - 1143 випадки;

Донецька область - 668 випадків;

Житомирська область - 616 випадків;

Закарпатська область - 287 випадків;

Запорізька область - 328 випадків;

Івано-Франківська область - 234 випадки;

Київська область - 804 випадки;

Кіровоградська область - 171 випадок;

Луганська область - 56 випадків;

Львівська область - 865 випадків;

Миколаївська область - 386 випадків;

Одеська область - 1075 випадків;

Полтавська область - 194 випадки;

Рівненська область - 330 випадків;

Сумська область - 762 випадки;

Тернопільська область - 505 випадків;

Харківська область - 1 388 випадків;

Херсонська область - 186 випадків;

Хмельницька область - 1060 випадків;

Черкаська область - 646 випадків;

Чернівецька область - 304 випадки;

Чернігівська область - 555 випадків.

Нагадаємо, напередодні в Україні виявлено понад 20 тисяч випадків COVID. 396 українців померли від вірусу.

Також ми писали, що в COVID-лікарнях України закінчуються місця. Показники госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищені в 22 областях.