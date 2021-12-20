МОЗ: за добу в Україні 13,7 тисячі хворих і 258 померлих від COVID-19

За інформацією, що надійшла від міністра української охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в країні було встановлено 13 738 фактів інфікування коронавірусом. До цієї кількості входять 504 хворих дитини і 216 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.
Степанов нагадав, що з початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 1 745 709 осіб; одужали - 1 347 193 українці. Летальних випадків - 34 333. Проведено за весь час ПЛР-тестів - 8 334 111.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- Київ - 552 випадки;
- Вінницька область - 397 випадків;
- Волинська область - 226 випадків;
- Дніпропетровська область - 1143 випадки;
- Донецька область - 668 випадків;
- Житомирська область - 616 випадків;
- Закарпатська область - 287 випадків;
- Запорізька область - 328 випадків;
- Івано-Франківська область - 234 випадки;
- Київська область - 804 випадки;
- Кіровоградська область - 171 випадок;
- Луганська область - 56 випадків;
- Львівська область - 865 випадків;
- Миколаївська область - 386 випадків;
- Одеська область - 1075 випадків;
- Полтавська область - 194 випадки;
- Рівненська область - 330 випадків;
- Сумська область - 762 випадки;
- Тернопільська область - 505 випадків;
- Харківська область - 1 388 випадків;
- Херсонська область - 186 випадків;
- Хмельницька область - 1060 випадків;
- Черкаська область - 646 випадків;
- Чернівецька область - 304 випадки;
- Чернігівська область - 555 випадків.
Нагадаємо, напередодні в Україні виявлено понад 20 тисяч випадків COVID. 396 українців померли від вірусу.
Також ми писали, що в COVID-лікарнях України закінчуються місця. Показники госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищені в 22 областях.
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