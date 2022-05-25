Мутації COVID-19 не впливають на ефективність препаратів - ВООЗ

15:42 22 грудня Киев, Украина

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що мутації коронавірусу відбуваються значно повільніше, ніж сезонного грипу і на цей момент це ніяк не впливає на ефективність препаратів.

Про це пише CNBC.



Сезонний грип мутує так часто, що вченим доводиться щороку постійно розробляти нові ліки і препарати для вакцинації людей.



У ВООЗ відзначили, хоча всі віруси природним чином мутують, не кожна мутація робить вірус більш заразним або більш вірулентним. Однак поки що не вивчено значення мутації, яку зафіксували у Великобританії.

"SARS-CoV-2 мутує набагато повільніше, ніж грип. І досі, незважаючи на те, що ми спостерігали низку змін і мутацій, жодна з них не зробила істотного впливу на чутливість вірусу до будь-якого з використовуваних в цей час терапевтичних засобів, ліків або вакцин, які знаходяться в стадії розробки, і можна сподіватися, що так буде і далі", - пояснила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан.

Виконавчий директор програми ВООЗ Майк Райан зазначив, що "британський" вірус поширюється швидше, що може означати, що він більш заразний або ж поширюється легше в більш холодні місяці.



Так, за оцінками британської влади, новий штам коронавірусу викликав збільшення репродуктивної здатності вірусу з 1,1 до 1,5. Це означає, що кожна людина, інфікована новим штамом, може заразити ще 1,5 людини, в порівнянні з 1,1 при зараженні вихідним варіантом.