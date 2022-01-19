МОЗ оновило список країн "червоної" зони

21:33 04 вересень Київ, Україна

З огляду на нові дані щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис населення, МОЗ оновило список країн, які потрапляють в категорії "червоної" та "зеленої" зони.



Таким чином, до переліку "зеленої" зони входять 143 країни, зокрема: Росія, Нідерланди, Швейцарія, Великобританія, Польща, Білорусь, Грузія та Єгипет.



В "червоному" списку залишаються 50 країн, в тому числі: Мальдіви, США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Румунія та Вірменія.





Як повідомлялося, в Україні на 8:40 4 вересня зафіксовано вже понад 130 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд в понад 2,7 тисячі.