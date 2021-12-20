Молодість не захищає від коронавируса: нові дані вчених

08:42 15 липень Київ, Україна

Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Франциско проаналізували дані про 8400 чоловіків і жінок у віці від 18 до 25 років, і з'ясували, що COVID-19 може обернутися тяжкими симптомами у 33 відсотків чоловіків молодого віку і 30 відсотків жінок. При цьому ризик ускладнень залежить також від сторонніх чинників і найбільше від куріння.

Згідно з даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, з більшою ймовірністю будуть госпіталізовані пацієнти старше 65 років, ніж молоді, однак зараз цей розрив скорочується. 11-18 квітня 2020 року було зафіксовано 8,7 випадку госпіталізації 18-29-річних пацієнтів з COVID-19 на 100 тисяч осіб у порівнянні з 128,3 випадку госпіталізації людей старше 65 років на 100 тисяч осіб. 21-22 червня 2020 року числа склали 34,7 і 306,7, відповідно, що означає збільшення числа молодих людей, кому потрібна госпіталізація, більш ніж на 200 відсотків.

Серед факторів, що впливають на ризик, виявилися серцеві захворювання, діабет, астма, аутоімунні захворювання (подагра, вовчак, артрит), розлади печінки, ожиріння і куріння. Вживання тютюну пов'язано з більш високою ймовірністю прогресування COVID-19, ускладнень і смерті.